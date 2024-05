Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà il primo e ultimo DLC del gioco, conferma Miyazaki

Il presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha confermato che Elden Ring: Shadow of the Erdtree , di cui è director, sarà la prima e ultima espansione del celebre soulslike open world. La dichiarazione è stata fatta alla testata cinese Zhihu, dove ha spiegato che, a differenza con quanto accaduto per altri titoli del passato, tipo Dark Souls 3 , qui ci sarà un solo DLC. Il motivo? La natura dell'open world del gioco.

La dichiarazione di Miyazaki

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà la prima e unica espansione del gioco

"Shadow of the Erdtree è il primo e ultimo DLC. Non abbiamo in programma di aggiungere altri contenuti a Elden Ring," ha dichiarato Miyazaki, per poi spiegare: "Elden Ring enfatizza l'esplorazione e l'avventura in un vasto mondo. Per realizzare questa esperienza c'è inevitabilmente bisogno di una scenario molto vasto. Quindi, invece di suddividerla in più parti, è stato meglio realizzare una singola, grande espansione. Nel caso le avessimo vendute separatamente, avremmo ridotto l'esplorazione e il senso dell'avventura."

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà lanciato il 21 giugno 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. I fan non temano, perché il fatto che il gioco non sarà più espanso non esclude la possibilità di un futuro seguito, come spiegato da Miyazaki stesso, per cui FromSoftware lascia sempre aperti i finali dei suoi giochi proprio nell'eventualità di continuarli come serie.

Elden Ring di suo è stato uno dei titoli di maggior successo del 2022, capace di vendere decine di milioni di copie (23 milioni a febbraio 2024), diventando un vero e proprio fenomeno social. Sicuramente tali vendite daranno seguito a qualcosa, visto che l'editore Bandai Namco e FromSoftware stessa non si faranno sicuramente sfuggire l'occasione di sfruttare la proprietà intellettuale.