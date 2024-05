L.A. Noire può ora essere giocato gratis dagli abbonati a GTA+

Il team aveva già riferito in precedenza l'intenzione di ampliare il catalogo dei giochi accessibili gratuitamente agli abbonati di GTA+ nel corso di quest'anno, in particolare con l'arrivo di L.A. Noire e Bully , dunque intanto è arrivato il primo dei due.

Come era stato già annunciato da Rockstar Games, L.A. Noire si aggiunge alla libreria dei giochi disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio GTA+ , con il titolo che è disponibile in questa forma da oggi, giovedì 2 maggio.

I complessi casi di Cole Phelps

L.A. Noire, un'immagine del gioco

In L.A. Noire siamo chiamati a vestire i panni del detective dell'LAPD Cole Phelps, in una città ormai vittima di se stessa e in cui la corruzione dilaga, il traffico di droga sta per esplodere e crimini e omicidi sono all'ordine del giorno.

La storia si dipana tra casi intricati che comprendono omicidi, incendi dolosi, estorsioni e corruzione, che porteranno Phelps a dover combattere anche contro i suoi stessi colleghi, in un caos che rischia di scuotere dalle fondamenta l'intera città.

I casi sono peraltro ispirati a situazioni reali emerse nel 1947 nella zona, dunque le vicende sono anche piuttosto radicate nella storia vera di Los Angeles, cosa che aggiunge uno strato di ulteriore interesse e realismo alla rappresentazione. Inoltre, il gioco è diventato famoso grazie alle innovative tecniche utilizzate all'epoca dello sviluppo per riprodurre volti ed espressioni in maniera più fedele possibile, cosa che risulta evidente durante i dialoghi e negli interrogatori.

A partire da domani, per celebrare L.A. Noire, gli abbonati a GTA+ potranno riscattare gratuitamente un paio di veicoli vintage di lusso da Legendary Motorsport in GTA Online: la Classique Broadway (muscle car) e l'Albany Roosevelt (sportiva classica).