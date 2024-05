Tetris: Alex T ha battuto tutti i record, anche i suoi, arrivando a 'evocare Satana'

Il quindicenne Alex T, al secolo Alex Thach, giocatore fenomeno della versione classica per NES di Tetris del gioco, ha battuto un altro record, arrivando addirittura a "evocare Satana", figurativamente parlando.

Ricorderete sicuramente quando abbiamo parlato di come abbia "finito" per primo Tetris. Più precisamente, la versione di Tetris tradizionalmente usata sulla scena competitiva. Lui è stato il primo a superare i 10 milioni di punti (arrivando a 16 milioni), ottenendo diversi riconoscimenti a livello internazionale. Beh, è tornato ed ha praticamente infranto ogni record sulla versione 'classica' NES del gioco.

Ora il nostro è tornato per battere un altro record, quello della cartuccia originale. In che senso? Normalmente per le competizioni viene usata una versione modificata dal gioco. La cartuccia originale viene considerata solo per divertimento.