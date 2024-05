Topolino e Winnie The Pooh combatteranno all'ultimo sangue nell'horror Mickey vs Winnie

Sembra proprio che il recupero di licenze diventate di pubblico dominio per stravolgerle in maniera sconcertane sia una sorta di nuovo trend a Hollywood, come dimostra questo nuovo progetto di cross-over che dovrebbe porre Topolino contro Winnie The Pooh in un nuovo horror incentrato sulla lotta tra i due personaggi, intitolato proprio Mickey vs Winnie.

Da notare che non si tratta di una produzione legata alle precedenti sul genere, che hanno anche riscosso un certo successo: il Winnie The Pooh in questione non è quello di Blood and Honey, altro film horror con l'improbabile protagonista, bensì un'altra reinterpretazione del personaggio diventato di pubblico dominio.

Allo stesso modo, il Topolino di Steambot Willie, anch'esso diventato pubblico, non sarà collegato con il progetto Mickey's Mouse Trap, già annunciato in precedenza come altra interpretazione horror della celebre icona Disney.