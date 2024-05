Funko Fusion presentato con trailer e data di uscita dagli ex di TT Games

Action adventure giocabile sia in solitaria che in cooperativa, Funko Fusion porta sullo schermo oltre venti tra i franchise più popolari della linea Funko , fra cui i film Jurassic World, JAWS, Ritorno al Futuro, La Cosa, Shaun of the Dead e Chucky, nonché le serie TV Battlestar Galactica, The Umbrella Academy e Masters of the Universe.

Un progetto ambizioso

"L'intento di 10:10 Games è quello di creare un incredibile gioco in cooperativa che offra agli utenti di tutto il mondo un'esperienza unica, divertente, energica e autentica", ha dichiarato Arthur Parsons, co-fondatore e direttore editoriale della 10:10 Games.

"Sviluppato da un team di talento, Funko Fusion è la celebrazione definitiva del fandom che fonde con umorismo produzioni cinematografiche e televisive amate da ogni generazione, meccaniche di gioco divertenti e azioni frenetiche e adrenaliniche. Funko Fusion è l'esperienza che crediamo i fan stiano aspettando di giocare e finalmente, aggiungo come nota personale, posso avere He-Man in un videogioco!"

"Funko Fusion è il nostro primo, esplosivo ingresso nel mondo dei videogiochi per console. I nuovi e storici fan di Pop! potranno avventurarsi insieme per esplorare e attraversare i mondi incredibili ispirati ad alcuni dei marchi e dei personaggi più iconici di NBCUniversal incontrando un'infinità di sorprese studiate da Skybound insieme a Funko", ha dichiarato Jason Bischoff, VP of Licensing and Business Development di Funko.

"I fan non vedevano l'ora di avere maggiori informazioni, sin dal nostro primo annuncio. Siamo molto grati per questo entusiasmo e per l'opportunità di iniziare a condividere lo straordinario lavoro svolto in collaborazione con gli amici di 10:10 Games. L'autunno 2024 è all'insegna di Funko Fusion!"