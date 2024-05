Final Fantasy 7 Rebirth continua a vendere meno di Final Fantasy 7 Remake in USA

Per adesso Final Fantasy 7 Rebirth è il quarto gioco per vendite in USA nel 2024, come rilevato dalla compagnia di analisi Circana. Il dato sembra positivo, ma viene notato come stia continuando a vendere meno di Final Fantasy 7 Remake.

Difficile parlare di successo o di insuccesso, anche se rimane il fatto che Square Enix ha dichiarato perdite ingenti per l'anno corrente. Evidentemente non tutto è andato come doveva.