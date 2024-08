Un trailer di Metaphor: ReFantazio presenta un nuovo personaggio del party, ambientazioni e dungeon

Per il momento gli sviluppatori di Atlus si son ben guardati dal rivelare troppe informazioni su questo personaggio. Sappiamo che faremo la sua conoscenza una volta arrivati all'isola di Virga e da quel momento in poi diventerà un'alleata del protagonista.

Atlus ha pubblicato un nuovo video showcase e un trailer di Metaphor: ReFantazio che mettono tantissima nuova carne al fuoco per questo promettente JRPG. In particolare, nei nuovi filmati facciamo la conoscenza di Eupha , un nuovo personaggio giocabile.

Le novità mostrate

Durante la presentazione che trovate qui sotto, inoltre, sono state mostrate sequenze di gameplay dedicate ai viaggi con il trasvettore, il gigantesco veliero anfibio usato dal nostro party per spostarsi da una parte all'altra del mondo. Ogni viaggio richiede un determinato numero di giorni per arrivare a destinazione, con i giocatori che nel frattempo potranno cimentarsi in varie attività, come interagire con gli altri personaggi, cucinare e fare il bucato, preparare l'equipaggiamento, e di tanto in tanto ingaggiare degli scontri con dei mostri che prenderanno d'assalto il trasvettore.

Inoltre, vengono presentate alcune location inedite come la città di Martira, la città portuale Brilehaven e la sopracitata isola di Virga dove faremo la conoscenza di Eupha. Viene offerta anche una panoramica dei dungeon, dei combattimenti e del sistema di Archetipi che permette ai personaggi di accedere a un ampia gamma di abilità differenti.

Vi ricordiamo che Metaphor: ReFantazio sarà disponibile dall'11 ottobre per PC, PS5, Xbox Series X|S e PS4. Se questi filmati non vi sono bastati, sulle nostre pagine potrete leggere il nostro provato.