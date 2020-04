Epic Games Store, iniziati i saldi primaverili con tantissime offerte, anche sulle esclusive

Su Epic Games Store sono iniziati ufficialmente i saldi primaverili, che coinvolgono quasi tutto il catalogo del negozio, compresi i titoli venduti in esclusiva, temporale o totale che sia. Oltre agli sconti fissi, Epic offre anche un buono da 10€ spendibile su qualsiasi acquisto superiore ai 14,99€ fatto entro il 1° maggio 2020.

Tra i giochi in offerta vi consigliamo ovviamente di considerare quelli che non possono essere trovati altrove, come Detroit: Become Human di Quantic Dream venduto a 35,91€ (25,91€ usando il buono), Satisfactory di Coffee Stain Studios a 26,99€ (16,99€ usando il buono), Control di Remedy a 38,99€ (28,99€ usando il buono), Mechwarrior 5 di Piranha Games a 32,79€ (22,79€ usando il buono), The Outer Worlds a 38,99€ (28,99€ usando il buono), Phoenix Point di Snapshot Games a 29,99€ (19,99€ usando il buono), Anno 1800 a 29,99€ (19,99€ usando il buono) e Tetris Effect di Monstars Inc. and Resonair a 23,09€ (13,09€ usando il buono).

Per scorrere tutte le offerte, andate sulla pagina ufficiale dei saldi primaverili dell'Epic Games Store.

Vi ricordiamo anche che da ieri sono disponibili i nuovi giochi gratuiti dell'Epic Games Store: Hob, Gone Home e Drawful 2 (quest'ultimo in realtà gratuito da prima).