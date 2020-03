Gioco gratis: Drawful 2 in regalo per PC e Xbox One e in forte sconto per PS4 e Nintendo Switch

Cosa c'è di meglio che un bel gioco gratis? Soprattuto ora che siamo tutti chiusi in casa per via della pandemia di coronavirus? In questo caso stiamo parlando di Drawful 2, che viene regalato per PC e Xbox One e viene venduto in forte sconto su PS4 e Nintendo Switch.

Da notare che la versione PC è regalata sia su Steam, sia sull'Epic Games Store, mentre la versione Xbox One è naturalmente disponibile solo sull'Xbox Store. Per quanto riguarda le versioni PS4 e Nintendo Switch c'è da fare un distinguo: sulla console di Nintendo Drawful 2 è acquistabile per appena 9 centesimi di euro, mentre su PS4 costa 4,99€. Evidentemente l'eShop non consente di mettere 0 come prezzo e gli sviluppatori hanno dovuto inventare questo escamotage.

Per tutti i dettagli su Drawful 2, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Leggiamo ora la descrizione del gioco:

Il team responsabile dei giochi di successo Fibbage, Quiplash e YOU DON'T KNOW JACK presenta Drawful 2, il gioco di disegni terribili e risposte incredibilmente sbagliate! Usa il tuo telefono o tablet per disegnare cose strane e divertenti come un "boccale di nachos" o "morte per trombone".

Gli altri giocatori digitano ciò che pensano rappresenti il disegno (probabilmente terribile) e quelle diventano le risposte sbagliate a scelta multipla. Dopodiché, tutti, anche un pubblico potenzialmente di migliaia di utenti, cercano di indovinare la VERA risposta.

Drawful 2 include nuove caratteristiche come la possibilità di aggiungere prompt generati dall'utente per rendere ancora più pazzeschi i giochi personalizzati con i tuoi amici, oltre a strumenti ampliati per lo streaming, compresa la censura dei giocatori.

Drawful 2 è un gioco da festa a cui tutti possono giocare e divertirsi!