Gamestop chiuderà più di trecento negozi permanentemente

Gamestop ha annunciato che quest'anno chiuderà più di trecento negozi come parte dello sforzo in atto di ridurre la sua presenza sul territorio.

La notizia arriva dal recente meeting finanziario della società, dove si è parlato anche di PS5 e Xbox Series X e dei possibili ritardi delle due console.

Stando a quanto emerso, nell'ultimo anno fiscale sono stati chiusi 321 negozi Gamestop, portando la conta complessiva a 5.500. Secondo il CEO George Sherman, ne saranno chiusi altrettanti durante l'anno fiscale corrente. Ciò significa che molti dipendenti di Gamestop si troveranno senza lavoro.

Né Sherman, né altri dirigenti della compagnia hanno specificato quali negozi saranno chiusi e quando ciò avverrà. Probabilmente ci saranno una serie di chiusure progressive durante il corso dell'anno, ma Gamestop potrebbe sfruttare l'epidemia da coronavirus attualmente in atto per non far proprio riaprire alcuni negozi.

Per il resto è stato svelato che a marzo 2019 le vendite sono cresciute del 2% nonostante la chiusura forzata dei negozi dovuta proprio all'epidemia di coronavirus che vede gli Stati Uniti come attuale epicentro. A contribuire alla maggior parte delle vendite sono stati i lanci degli attesissimi DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons.