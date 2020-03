Fortnite, i bot possono teletrasportarsi?

La scoperta arriva giusto in queste ore, e potrebbe cambiare parzialmente gli equilibri di Fortnite Capitolo 2, nella modalità di gioco Fortnite Battaglia Reale. A quanto pare i bot possono teletrasportarsi all'interno della mappa di gioco, mettendo così in difficoltà tutti gli altri partecipanti "umani" del match.

Certo, i bot non sono particolarmente pericolosi presi singolarmente, ma restano pur sempre nemici controllati dalla CPU in grado di eliminare tutti gli altri giocatori. Epic Games li ha introdotti con il lancio di Fortnite Capitolo 2, tuttavia fino a questo momento si comportavano esattamente come tutti gli altri presenti, e di certo non potevano teletrasportarsi. Le cose sono cambiate, pare, negli ultimi giorni.

Il video qui di seguito riportato è stato realizzato da un giocatore eliminato dalla partita, il quale ha immortalato un bot in fase di teletrasporto. Come potete vedere, il nemico controllato dalla CPU si stava muovendo sulla mappa di Fortnite, per poi sparire e ricomparire in un altro punto: la distanza è troppo elevata per essere giustificata dal semplice lag dei server di gioco di Fortnite, nonostante i problemi degli ultimi giorni ai server di Fortnite Battaglia Reale.

Da quando i bot possono teletrasportarsi all'interno della mappa di Epic Games? Si tratta di una feature prevista dagli sviluppatori o di un errore dell'ultimo aggiornamento? Si attendono a questo punto conferme da parte degli sviluppatori.