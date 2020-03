Fortnite Aggiornamento 12.21 disponibile: novità, bug corretti e Skin Oro in arrivo

Nel momento in cui scriviamo l'Aggiornamento 12.21 è disponibile su Fortnite Capitolo 2: vi basterà metterlo in download su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e smartphone android; per i device iOS bisognerà attendere come sempre l'approvazione di Apple. Vediamo dunque tutte le novità introdotte dalla patch.

L'Aggiornamento 12.21 di Fortnite Capitolo 2 ha richiesto una manutenzione programmata molto breve: gli sviluppatori di Epic Games si sono concentrati principalmente sulla correzione dei tanti bug di gioco presenti dall'inizio della nuova stagione, che fino a pochi giorni fa hanno afflitto sia le modalità standard di Battaglia Reale che Rissa a Squadre. Per i problemi ai server di Fortnite la situazione invece è più complessa, e potrebbe volerci più tempo per risolverla.

Oltre ai fix apportati in modo immediato, l'Aggiornamento 12.21 ha introdotto su Fortnite alcuni perfezionamenti per la Skin Oro e anche le sue sfide aggiuntive. Dunque l'arrivo del costume è praticamente confermato, dovrebbe debuttare nei prossimi giorni: ma non è chiaro se lo farà a pagamento in cambio di denaro o di V-buck, o piuttosto come contenuto legato al Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite.

¡Mi teoria es que Los DESAFIOS de ORO serán Gratis y formaran Parte de un Evento! El Envoltorio y Pico PODRÍAN llegar a Ser Gratis teniendo en Cuenta otros Eventos! Y por último la Skin estaría en la Tienda! Recuerden TEORIA mia #Fortnite pic.twitter.com/AyC61kHO6T — AGUSTIN SR - Noticias de Fortnite (@Agustn49369438) March 24, 2020