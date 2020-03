TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di PS5 e non solo, fate le vostre domande!

TechTonik, la nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.00: parleremo di PS5, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande.

A condurre la rubrica ci sarà Pierpaolo Greco, che discuterà in maniera approfondita di PS5, la nuova console Sony che si è svelata un po' di più nella scorsa settimana grazie alla discussa presentazione di Mark Cerny sulle caratteristiche della macchina, che consentono finalmente di avere una visione un po' più precisa delle sue potenzialità soprattutto grazie all'ormai mitologico SSD delle meraviglie.

Pierpaolo farà dunque una panoramica su tutte le informazioni emerse finora per PS5: dalla GPU è da 10,28 teraFLOPS alla particolarità delle frequenze variabili, passando ovviamente per il celebre SSD da 825 GB e 5,5 GB/s che dovrebbe portare un po' di innovazione anche nel modo stesso di sviluppare i giochi, almeno in base a quanto è stato riferito.

Altre caratteristiche interessanti sono poi la retrocompatibilità con i giochi PS4 e la presunta piattaforma RDNA 2, ma ci sono davvero tanti aspetti da prendere in considerazione parlando della nuova console Sony, anche se molti sono ancora i misteri da svelare da parte della compagnia, visto che la presentazione di Cerny non ha toccato molti aspetti tecnici della console.

Cominciate subito a fare le vostre domande qui nei commenti: saranno le prime che leggeremo in diretta prima di passare alla chat.