Google rimuove Kodi e VLC dalla ricerca su web, ma è un grande malinteso

Nelle scorse ore Google ha rimosso Kodi e VLC dal suo sistema di ricerca su web. Chiaramente è facilmente intuibile cosa questo comporti: trovare i servizi e i programmi citati diventa ora più difficile, soprattutto per i nuovi potenziali utenti che non li conosco. A questo si aggiunge il fatto che si tratta di un grosso malinteso.

Stando a quanto riportato da TorrentFreak, Google ha rimosso Kodi e VLC da Google Search semplicemente per errore. Tutto è partito da alcune segnalazioni relative alla violazione della privacy, ma erano mirati verso le app e i servizi legati alla pirateria, non di certo alle versioni originali di Kodi e VLC. Google ha frainteso, estendendo il ban anche ai prodotti originari nella ricerca su web. Del resto la società di Mountain View da questo punto di vista a volte è spietata, basti considerare il ban a tutte le app del Coronavirus su Google Play Store, arrivato indistintamente ad inizio pandemia.

Per esempio, nel momento in cui scriviamo cercare "Kodi" su Google vi porterà a diversi link verso il sito ufficiale, con un blocco importante però su quello fondamentale per mettere in download proprio Kodi. Per i link legati a VLC Media Player le cose sono andate in modo leggermente migliore: Google ha segnalato gli URL come errati, ma comunque lasciandoli nella barra della ricerca.

Adesso entrambe le società attendono chiarimenti da parte di Google, che molto probabilmente farà un passo indietro salvando Kodi e VLC da questo ban ingiusto, limitandolo ai servizi legati alla pirateria. Vi terremo aggiornati.