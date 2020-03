Coronavirus, una maratona di speedrunning raccoglierà fondi contro l’epidemia

Games Done Quick sta organizzando una maratona di speedrunning per raccogliere fondi contro l'epidemia di coronavirus che sta piagando il mondo. Si chiamerà Corona Relief Done Quick e si svolgerà tra il 17 e il 19 aprile 2020. Tutti i proventi andranno all'organizzazione umanitaria Direct Relief.

Games Done Quick organizza spesso maratone di speedrunning per cause benefiche, ma in questo caso si tratta di un evento speciale e non previsto, dovuto alla gravità della situazione. Attualmente gli Stati Uniti sono l'epicentro dell'epidemia e purtroppo hanno un sistema sanitario essenzialmente privato che non sta offrendo a tutti le giuste cure. Direct Relief si occupa di aiutare proprio i poveri e interviene durante le emergenze. Attualmente sta lavorando per fornire l'equipaggiamento medico necessario per fronteggiare il virus, ossia mascherine e tute protettive.

La Corona Relief Done Quick sarà trasmessa in diretta su Twitch, mentre l'evento estivo di GDQ è stato posticipato al 16 agosto e si terrà a Bloomington, Minnesota, con i proventi che andranno a Medici senza Frontiere.