Fortnite, come cambiare nome

Molti giocatori si chiedono da tempo come cambiare nome su Fortnite: è una possibilità che effettivamente gli sviluppatori di Epic Games hanno previsto sin dall'inizio, e in questa guida vi spieghiamo passo passo come fare, sfruttando le impostazioni di gioco. Del resto sono passati ormai più di due anni dal lancio di Fortnite Battaglio Reale, ed è normale che molti giocatori si siano stufati del proprio nickname.

La procedura da seguire più semplice e immediata consiste nell'accedere al proprio account di Epic Games, tramite il sito ufficiale degli sviluppatori di Fortnite (trova il link nel campo Fonte di questo articolo). Selezionate a questo punto la voce Impostazioni, quindi Impostazioni Generali, la cui voce recita: "Gestisci i dettagli dell'account che hai condiviso con Epic Games, incluso il nome, le informazioni di contatto e altro".

A questo punto noterete la finestra Informazioni sull'account, e subito dopo il vostro ID il nome visualizzato. Questa è la voce che state cercando, modificabile selezionando l'icona azzurra con la matita subito sulla destra. Vi sono però alcune condizioni, che ricorda Epic Games stessa: "Se hai cambiato il tuo nome associato a Epic Games, non puoi più modificarlo per le due settimane successive alla data in cui hai apportato tali variazioni".

Operazione conclusa! Ora potete tornare a giocare su Fortnite Capitolo 2, e magari sfruttare il nuovo veicolo introdotto di recente, l'Elicottero Choppa.