PS5 e Xbox Series X, uscita in ritardo causa Coronavirus? GameStop dice di no

L'uscita di PS4 e Xbox Series X avverrà in ritardo a causa dell'epidemia da Coronavirus? Secondo la catena americana GameStop non ci sono indicazioni in tal senso.

Dopo una conference call con gli investitori, George Sherman, CEO di GameStop, ha infatti dichiarato che in questo momento non ci sono elementi che lascino pensare a un'impatto della pandemia rispetto al lancio di PS5 e Xbox Series X.

Sherman è stato chiaro, riferendosi non solo alla data di uscita delle due nuove console ma anche alla fase distributiva delle stesse, che vedrà ovviamente i punti vendita GameStop impegnati in prima persona. Per il CEO, finora le conseguenze legate all'emergenza sanitaria sono state minime.

Bisogna tuttavia considerare che tali dichiarazioni sono state fatte a margine di una discussione sugli effetti della pandemia da Coronavirus proprio sulla catena GameStop, che hanno portato alla chiusura dei negozi in Italia, Francia e Canada, limitando le operazioni di vendita anche in molti altri paesi.

Per il momento l'azienda americana non ha stabilito linee guida precise nei confronti di questa situazione, prevedendo un chiaro calo delle entrate che però dovrebbe rientrare in corrispondenza con l'ultimo trimestre dell'anno, quando appunto avverrà il lancio di PS5 e Xbox Series X.