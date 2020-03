Il Cortocircuito: si parla di Half-Life: Alyx e Epic Games che si dà al publishing nella puntata di oggi

Squillino le trombe, rullino i tamburi, perché oggi torna Il Cortocircuito, la rubrica settimanale di Multiplayer.it in cui si parla degli argomenti più caldi del mondo dei videogiochi con assoluta incompetenza. Oggi Pierpaolo, Alessio e Francesco saranno in diretta in uno studio virtuale e ci parleranno di Half-Life: Alyx, chiedendosi se c'era davvero bisogno della realtà virtuale, e di Epic Games che si è data al publishing, un'altra iniziativa nata dai dobloni d'oro di Fortnite. L'appuntamento è il solito: dalle 15 alle 16:30 di oggi 27 marzo 2020.

Venire a farci compagnia, dunque, e cominciate anche a postare le vostre domande qua sotto: saranno le prime che verranno lette! Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo cambiato il modo per inviare le domande vocali in redazione. Invece di WhatsApp ci siamo trasferiti su Telegram.

Mandate loro un messaggio, breve, conciso, ma folle come sempre. Non è obbligatorio saper imitare Albus Silente! Troverete il canale ufficiale del Cortocircuito a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito.

Che dire, ci vediamo numerosi alle 15 sul nostro canale di Twitch!