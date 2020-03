Horizon Zero Dawn, il fumetto ufficiale entro la fine dell'anno

Horizon Zero Dawn avrà presto il suo fumetto ufficiale. Guerrilla Games e Titan Comics stanno infatti collaborando per scrivere una nuova storia ambientata nel mondo di Horizon, che si svolgerà subito dopo quella raccontata nel videogioco.

I giocatori potranno così sapere cos'è accaduto ad Aloy e prepararsi probabilmente ad Horizon Zero Dawn 2, in sviluppo per PS5.

Titan Comics lancertà Horizon Zero Dawn #1 nei negozi fisici e digitali il 22 luglio 2020. Stando al comunicato stampa, i lettori potranno ottenere anche un fumetto prequel come parte del Free Comic Book Day 2020, che si svolgerà il 2 maggio 2020, sempre che la pandemia da coronavirus lo permetta, visto che ha già causato il posticipo dell'evento. Su questo punto purtroppo l'incertezza è tanta.

Attenzione, perché qui di seguito scriveremo delle anticipazioni sulla trama del fumetto, che svelano dei dettagli anche sulle vicende raccontate in Horizon Zero Dawn. Se non volete averne, non leggete oltre.

La serie a fumetti seguirà le avventure di Talanah Khane Padish, una cacciatrice in erba che ha avuto un ruolo chiave nella linea narrativa dell'Hunter's Lodge del gioco. Dopo la scomparsa di Aloy, Talanah inizia a cacciare una nuova e pericolosissima specie di macchine assassine, andando contemporaneamente alla ricerca di se stessa. La serie a fumetti di Horizon Zero Dawn sarà relizzata da Anne Toole e Ann Maulina. Il primo numero avrà anche diverse copertine realizzate da artisti quali Stanley "Artgerm" Lau, Loish, Peach Momoko, oltre che dagli artisti di Guerrilla.

Ricordiamo infine che Horizon Zero Dawn è in uscita anche su PC, come confermato da Sony.