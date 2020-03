The Witcher serie Netflix, un video mostra come creare il cosplay di Renfri

Un video mostra come creare il cosplay di Renfri di The Witcher serie Netflix. La cosplayer professionista Alyson Tabbitha mostra in questo lungo video come ci si può trasformare nella maga della serie televisiva.

Un video pubblicato direttamente dal gigante dello streaming Netflix mostra la cosplayer professionista Alyson Tabbitha mentre spiega passo dopo passo come trasformarsi in Renfri, il personaggio interpretato nella serie televisiva di The Witcher da Emma Appleton.

La maga è comparsa nel primo episodio delle serie evento ispirata ai libri di Andrzej Sapkowski intitolata "L'inizio della fine". Renfri è una delle due persone (l'altra è il mago Stregobor) coinvolte in una lunga faida che finisce per coinvolgere l'intero villaggio di Blavikin. Il protagonista Geralt di Rivia si troverà a suo modo a dover mediare tra queste due personalità.

Nonostante si veda solo per poche scene Renfri è un personaggio piuttosto complesso da riprodurre, soprattutto per via dell'abito elaborato e del fermaglio. Alyson Tabbitha, però, fa sembrare la trasformazione molto semplice, alla portata di tutti.

Vi ricordiamo che la produzione della seconda stagione di The Witcher è interrotta a causa dell'emergenza sanitaria mondiale.