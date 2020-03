PS5: quante PlayStation 2 servono per eguagliarne la potenza? E PS3? E PS4?

Quante PlayStation 2 servono per eguagliare la potenza di una singola PS5? E quante PS3 occorre accatastare? E PS4? Android Central ha fatto due calcoli e ha reso pubblico questo interessante confronto.

In questi giorni stiamo tanto discutendo della potenza delle console di nuova generazione, mettendo a confronto la potenza sintetica di PlayStation 5 con quella di Xbox Series X. TeraFLOPS, SSD, raytracing: sono questi i termini coi quali si definiranno le caratteristiche della nuova generazione di console.

Ma come possiamo capire quanto la nuova generazione è più potente della vecchia? Qualcuno c'è venuto incontro e ha fatto un semplice calcolo.

Se vi dicessimo che i 10,28 TeraFLOPS indicati da Sony come potenza computazionale di PS5 sono pari a circa 1658 PlayStation 2? Incedibile, vero? Sappiamo, però, che la GPU di PS2 "Graphics Synthesizer" era capace di gestire 6,2 gigaflops con calcoli in virgola mobile a singola precisione. Sapendo anche che 1000 gigaflops fanno un teraFLOPS il calcolo diventa piuttosto semplice.

Il chip RSX Reality Synthesizer di Nvidia contenuto dalle PS3 era in grado di calcolare 230,4 gigaflops. Quindi servirebbero 44,6 PlayStation 3 per poter pareggiare la potenza di una PS5.

E per concludere servono, invece, "solo" 5,59 PlayStation 4 per generare la stessa potenza di una PS5. Un numero che scende ulteriormente tenendo conto del modello Pro. Mentre servono 2,45 PlayStation 4 Pro per gestire 10,28 teraFLOPS di calcoli.

Ovviamente si tratta di un calcolo fatto solo su carta e confrontando i numeri ufficiali. Un gioco fatto per avere un'idea di quanto sia andata avanti la tecnologia in questi 20 anni. Sappiamo, comunque, che la vera qualità di una console è data dall'insieme dei componenti e non dalla mera potenza di calcolo: e l'insieme di queste cose è ciò che renderà PS5 'una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create' per Andrea Pessino