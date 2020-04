Epic Games Store: Hob, Gone Home e Drawful 2 disponibili gratis, ecco i prossimi giochi

Epic Games Store rinnova la lista dei giochi disponibili gratis, anche questa settimana con una new entry a sorpresa: Drawful 2, l'originale puzzle game visivo di Jackbox Games.

Gli altri due titoli, già ufficializzati alcuni giorni fa, sono Hob e Gone Home: il primo è un action adventure ambientato un un mondo affascinante e suggestivo, ispirato a The Legend of Zelda; il secondo è invece un'avventura in cui, indizio dopo indizio, dovremo scoprire che fine ha fatto nostra sorella maggiore.

Per quanto riguarda invece i prossimi giochi gratuiti, né è stato annunciato per il momento solo uno. Si tratta di Sherlock Holmes: Crimes , la coinvolgente avventura sviluppata da Frogwares e ispirata al personaggio di Sir Arthur Conan Doyle.

Vesti i panni del più acclamato detective di tutti i tempi: Sherlock Holmes! Usa le tue incredibili abilità di detective per risolvere sei diversi casi elettrizzanti: omicidi, persone scomparse, furti spettacolari e svariate indagini che, talvolta, ti conducono in mondi fantastici.

Seguirai la tua bussola morale o applicherai la legge alla lettera? L'estrema libertà di azione di Crimes & Punishments ti permette di condurre le indagini nel modo che ritieni più opportuno.