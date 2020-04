John Wick Hex ha una data d'uscita su PS4 e un nuovo trailer

John Wick Hex ha una data di uscita su PS4, rivelata da un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile sulla console Sony a partire dal 5 maggio.

Pubblicato su PC lo scorso ottobre, John Wick Hex è uno strategico ambientato nell'universo della saga cinematografica resa celebre da Keanu Reeves.

Creato in stretta collaborazione con i team creativi dei film, John Wick Hex è uno strategico simile agli scacchi ma coreografato che diventa un videogioco, che cattura il misto di arti marziali e sparatorie della serie cinematografica e ne espande l'universo narrativo.

I giocatori devono prendere veloci decisioni e scegliere ogni azione e attacco che eseguiranno, considerando il costo e le conseguenze successive.

John Wick Hex unisce un combattimento strategico unico basato sullo slancio e sulla tattica catturando lo stile tipico dei film e supera la linea di confine tra i generi di videogiochi strategici e d'azione.

Procedi attraverso la modalità storia principale (che contiene una trama originale creata per il gioco) per sbloccare nuove armi, nuovi vestiti e nuove ambientazioni. Ogni arma cambia le tattiche da adottare e il modo in cui giocherai.

Le munizioni non sono infinite e vengono simulate in maniera realistica, perciò ricarica al momento giusto e sfrutta al massimo le armi che raccogli sul campo.

John Wick Hex integra lo stile dei film con un design grafico di arte noir unico e presenta i talenti vocali di livello mondiale di Ian McShane e Lance Reddick tra il suo cast stellare.