Il director di God of War ha dato della "me**a" a Randy Pitchford di Gearbox Software

Cory Barlog, il director di God of War per PS4, ha dato letteralmente della merda a Randy Pitchford di Gearbox su Twitter per come ha trattato gli sviluppatori di Borderlands 3, sottopagandoli durante lo sviluppo e negando loro il premio promesso dopo il lancio del gioco.

Il commento di Barlog, ora rimosso per ovvi motivi di opportunità, diceva senza mezzi termini: "Si tratta di comportamento di merda verso le persone cui devi ciò che hai realizzato." Barlog non è il solo a essersi scagliato pubblicamente contro Pitchford, che per il suo comportamento sta subendo le critiche di praticamente tutta l'industria dei videogiochi. Il capo di Gearbox di suo non è nuovo a finire al centro di grosse controversie a causa dei suoi comportamenti non proprio cristallini, tra accuse di truffa e di detenzione di materiale pedo pornografico e storie non proprio edificanti emerse dallo sviluppo dei precedenti giochi della compagnia.

Da notare che il premio di produzione di cui si parla era vincolato alle vendite di Borderlands 3, andate ben oltre quanto preventivato a detta di Pitchford stesso.