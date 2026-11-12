L'autonomia di iPhone 18 Pro è la migliore tra 32 smartphone, secondo i test

Di recente sono stati condotti test su 32 smartphone per confrontarne l'autonomia: a conquistare il primo posto è stato l'iPhone 18 Pro, seguito da altri modelli di Apple, Google e Samsung.

Un recente test ha messo a confronto 32 smartphone per valutare la durata della batteria e individuare quelli con la migliore autonomia. A ottenere il risultato più alto è stato l'iPhone 18 Pro, seguito da diversi modelli, tra cui iPhone Duo, Pixel 11 Pro XL e Galaxy Z Fold8.

I test sulla batteria I test sono stati condotti da CNET, che ha messo alla prova 32 smartphone per confrontarne l'autonomia. La redazione ha utilizzato due diverse prove: un test di riproduzione video in streaming della durata di tre ore e uno stress test di 45 minuti, partendo in entrambi i casi da una carica completa. La classifica condivisa da CNET Al termine delle prove è stata confrontata la percentuale di batteria residua: più alta è la carica rimasta, migliore è il risultato. I test dimostrano inoltre che una capacità della batteria maggiore non si traduce necessariamente in un'autonomia superiore, in quanto entrano in gioco anche l'ottimizzazione software e l'efficienza dei componenti.