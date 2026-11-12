L'autonomia di iPhone 18 Pro è la migliore tra 32 smartphone, secondo i test

Un recente test ha messo a confronto 32 smartphone per valutare la durata della batteria e individuare quelli con la migliore autonomia. A ottenere il risultato più alto è stato l'iPhone 18 Pro, seguito da diversi modelli, tra cui iPhone Duo, Pixel 11 Pro XL e Galaxy Z Fold8.
I test sulla batteria
I test sono stati condotti da CNET, che ha messo alla prova 32 smartphone per confrontarne l'autonomia. La redazione ha utilizzato due diverse prove: un test di riproduzione video in streaming della durata di tre ore e uno stress test di 45 minuti, partendo in entrambi i casi da una carica completa.
Al termine delle prove è stata confrontata la percentuale di batteria residua: più alta è la carica rimasta, migliore è il risultato. I test dimostrano inoltre che una capacità della batteria maggiore non si traduce necessariamente in un'autonomia superiore, in quanto entrano in gioco anche l'ottimizzazione software e l'efficienza dei componenti.
iPhone 18 Pro Max e Motorola Razr sono i migliori nello stress test sulla batteria
Come avete visto sopra, a conquistare il primo posto è stato l'iPhone 18 Pro Max, con una batteria da 5.567 mAh e capace di conservare il 99% della carica al termine dei test. Un risultato che evidenzia il lavoro svolto da Apple nell'ottimizzazione di iOS 27 e del chip A20 Pro. Troviamo inoltre il Pixel 11 Pro XL, che ha mantenuto il 97% della batteria residua.
Tra gli altri modelli che hanno ottenuto risultati interessanti troviamo anche l'iPhone 18 Pro, il Motorola Razr (2026) e il Samsung Galaxy Z Fold8. Non mancano poi alternative più convenienti, come iPhone 17 e OnePlus 15, che rappresentano valide opzioni per chi cerca una buona autonomia senza puntare necessariamente sui modelli più costosi.