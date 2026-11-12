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L'autonomia di iPhone 18 Pro è la migliore tra 32 smartphone, secondo i test

Di recente sono stati condotti test su 32 smartphone per confrontarne l'autonomia: a conquistare il primo posto è stato l'iPhone 18 Pro, seguito da altri modelli di Apple, Google e Samsung.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2026
iPhone 18 Pro Max

Un recente test ha messo a confronto 32 smartphone per valutare la durata della batteria e individuare quelli con la migliore autonomia. A ottenere il risultato più alto è stato l'iPhone 18 Pro, seguito da diversi modelli, tra cui iPhone Duo, Pixel 11 Pro XL e Galaxy Z Fold8.

I test sulla batteria

I test sono stati condotti da CNET, che ha messo alla prova 32 smartphone per confrontarne l'autonomia. La redazione ha utilizzato due diverse prove: un test di riproduzione video in streaming della durata di tre ore e uno stress test di 45 minuti, partendo in entrambi i casi da una carica completa.

La classifica condivisa da CNET
La classifica condivisa da CNET

Al termine delle prove è stata confrontata la percentuale di batteria residua: più alta è la carica rimasta, migliore è il risultato. I test dimostrano inoltre che una capacità della batteria maggiore non si traduce necessariamente in un'autonomia superiore, in quanto entrano in gioco anche l'ottimizzazione software e l'efficienza dei componenti.

iPhone 18 Pro Max e Motorola Razr sono i migliori nello stress test sulla batteria

Come avete visto sopra, a conquistare il primo posto è stato l'iPhone 18 Pro Max, con una batteria da 5.567 mAh e capace di conservare il 99% della carica al termine dei test. Un risultato che evidenzia il lavoro svolto da Apple nell'ottimizzazione di iOS 27 e del chip A20 Pro. Troviamo inoltre il Pixel 11 Pro XL, che ha mantenuto il 97% della batteria residua.

La percentuale di carica rimasta in base ai test di 45 minuti
La percentuale di carica rimasta in base ai test di 45 minuti

Tra gli altri modelli che hanno ottenuto risultati interessanti troviamo anche l'iPhone 18 Pro, il Motorola Razr (2026) e il Samsung Galaxy Z Fold8. Non mancano poi alternative più convenienti, come iPhone 17 e OnePlus 15, che rappresentano valide opzioni per chi cerca una buona autonomia senza puntare necessariamente sui modelli più costosi.

#Apple #Tecnologia
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