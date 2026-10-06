Etrian Odyssey II HD per PC a prezzo stracciato: il dungeon crawler è in offerta su Instant Gaming

Se amate i dungeon crawler di stampo classico, Etrian Odyssey II HD per PC è attualmente protagonista di un'offerta imperdibile su Instant Gaming. Il noto negozio di key propone il titolo Atlus con un taglio del 97% a schermo rispetto ai 40 euro del listino ufficiale, evidenziando un costo netto di 1,21 euro. Aggiungendo l'IVA del 22% per gli acquisti dall'Italia, il prezzo finale ammonta a 1,48 euro. Facendo i conti con il listino originale, il risparmio reale si attesta su 38,52 euro. Vi segnaliamo che al momento il gioco è scontato del 65% anche su Steam, ma la promozione di Instant Gaming resta decisamente più conveniente. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito alla pagina d'acquisto .

Gameplay, esplorazione e novità tecniche di Etrian Odyssey II HD su Steam

L'avventura vi porta nel regno di High Lagaard, alla ricerca di un castello fluttuante situato oltre le nuvole e legato ai misteri del grande albero Yggdrasil. Per addentrarvi nei labirinti dovrete formare una gilda personalizzata scegliendo tra dodici classi di eroi differenti. L'esperienza di gioco unisce l'esplorazione in prima persona a combattimenti a turni piuttosto impegnativi, in cui la pianificazione delle abilità e il bilanciamento della squadra sono fondamentali per sopravvivere alle creature che popolano i vari piani.

Questa riedizione in alta definizione introduce diversi affinamenti all'opera originale: la grafica e il comparto sonoro sono stati completamente rimasterizzati, mentre sul fronte delle funzionalità troviamo la selezione della difficoltà, slot di salvataggio multipli e un'interfaccia ottimizzata per la gestione del registro e dell'albero delle abilità. Il codice acquistato sblocca la versione digitale completa da scaricare direttamente tramite il client Steam su PC. E se amate la serie, trovate offerte simili anche per Etrian Odyssey HD e Etrian Odyssey 3 HD.