La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 505,72 €, ma con il codice ITD1180 potrai risparmiare altri 80 €, spendendo in totale 425,72 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Bundle Nintendo Switch 2 in offerta
Come anticipato, questo bundle include la console Nintendo Switch 2 e l'apprezzato gioco Mario Kart World. La console presenta diversi miglioramenti ed è dotata di display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Può vantare inoltre una stabilità potenziata in modalità TV e caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.
Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.