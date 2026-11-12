1

La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo il bundle Nintendo Switch 2 con il gioco Mario Kart World a prezzo scontato. Assicurati di riscattare il seguente codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2026
Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 505,72 €, ma con il codice ITD1180 potrai risparmiare altri 80 €, spendendo in totale 425,72 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Bundle Nintendo Switch 2 in offerta

Come anticipato, questo bundle include la console Nintendo Switch 2 e l'apprezzato gioco Mario Kart World. La console presenta diversi miglioramenti ed è dotata di display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Può vantare inoltre una stabilità potenziata in modalità TV e caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.

Il Singles' Day di AliExpress parte a mezzanotte: ecco tutti i nuovi codici sconto da riscattare Il Singles' Day di AliExpress parte a mezzanotte: ecco tutti i nuovi codici sconto da riscattare

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice