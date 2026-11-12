La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 505,72 €, ma con il codice ITD1180 potrai risparmiare altri 80 €, spendendo in totale 425,72 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Bundle Nintendo Switch 2 in offerta

Come anticipato, questo bundle include la console Nintendo Switch 2 e l'apprezzato gioco Mario Kart World. La console presenta diversi miglioramenti ed è dotata di display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Può vantare inoltre una stabilità potenziata in modalità TV e caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.