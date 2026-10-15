Gears of War: E-Day riceve il primo grosso aggiornamento con tanti miglioramenti

The Coalition ha pubblicato il primo grosso aggiornamento per Gears of War: E-Day in questo immediato post-lancio, contenente numerosi miglioramenti in vari ambiti del gioco e con riflessi nelle diverse modalità tra Campagna e multiplayer.
Non si tratta di nuovi contenuti: la patch è puramente correttiva e punta ad aggiustare bug e migliorare in generale l'esperienza di gioco, eliminando errori e problemi e incrementando la qualità generale, sebbene il tutto si sia dimostrato ben solido già al lancio.
Tra i vari accorgimenti c'è peraltro una revisione al sistema di partite classificate: in base a un messaggio pubblicato da The Coalition, sembra che nelle fasi iniziali della nuova modalità versus classificata ci siano stati dei problemi nel matchmaking, che hanno causato uno scorretto allineamento dei livelli di abilità dei giocatori, risultando in partite decisamente sbilanciate.
La questione dovrebbe essere stata corretta con questo aggiornamento.
Correzioni ovunque
Le correzioni riguardano praticamente tutte le modalità di gioco andando ad aggiustare diversi elementi tra Campagna e multiplayer, ma ci sono anche alcuni accorgimenti di più ampio respiro come novità sul fronte della qualità della vita, tra riduzione delle dimensioni del testo diagnostico visualizzato nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e l'aggiunta di un'impostazione per disattivare i segnali acustici relativi agli oggetti collezionabili nella modalità Campagna.
Sul fronte delle correzioni più specifiche, la patch risolve diversi bug presenti nei vari atti della Campagna, come un inconveniente rilevato nel Capitolo Uno dell'Atto Due, che in modalità schermo diviso bloccava l'avanzamento dei giocatori dopo che uno di loro si era disconnesso o altri problemi specifici.
Correzioni applicate anche alla modalità "Assedio dell'Orda", con aggiustamenti di vari bug legati alla mancanza di munizioni all'ingresso in partita e al Corpser che poteva diventare immortale durante un evento di invasione o altro.
Anche la modalità Versus ha ricevuto diversi interventi, con una serie di correzioni che coprono tutta la gamma di modalità e situazioni di gioco, sebbene si tratti di eventi anche non proprio frequenti.
Potete trovare tutte le informazioni relative alla patch del 14 ottobre a questo indirizzo sul sito ufficiale di Gears of War: E-Day. Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco potrebbe essere il secondo miglior lancio del 2026 su Game Pass per una stima, e abbiamo analizzato come funziona il multiplayer tra Horde Siege, Versus e gli altri elementi in un approfondimento dedicato.