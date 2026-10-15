Gears of War: E-Day riceve il primo grosso aggiornamento con tanti miglioramenti

The Coalition ha pubblicato il primo grosso aggiornamento per Gears of War: E-Day in questo immediato post-lancio, contenente numerosi miglioramenti in vari ambiti del gioco e con riflessi nelle diverse modalità tra Campagna e multiplayer.

Non si tratta di nuovi contenuti: la patch è puramente correttiva e punta ad aggiustare bug e migliorare in generale l'esperienza di gioco, eliminando errori e problemi e incrementando la qualità generale, sebbene il tutto si sia dimostrato ben solido già al lancio.

Tra i vari accorgimenti c'è peraltro una revisione al sistema di partite classificate: in base a un messaggio pubblicato da The Coalition, sembra che nelle fasi iniziali della nuova modalità versus classificata ci siano stati dei problemi nel matchmaking, che hanno causato uno scorretto allineamento dei livelli di abilità dei giocatori, risultando in partite decisamente sbilanciate.

La questione dovrebbe essere stata corretta con questo aggiornamento.