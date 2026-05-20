Gundam sta per compiere 50 anni, un emozionante cortometraggio celebra la serie

Bandai Namco ha pubblicato un emozionante cortometraggio che celebra Mobile Suit Gundam, dando il via al percorso che ci condurrà verso i 50 anni della serie creata da Yoshiyuki Tomino, trasmessa in Giappone a partire dal 7 aprile 1979.

Il video, intitolato "A Boy and Gundam" si apre con la spettacolare sequenza del Gundam RX-78 semovente presso la Gundam Factory di Yokohama, che viene ammirata da un gruppo di persone. Una in particolare, il protagonista del cortometraggio, rimane colpita dall'impatto che questa scena ha su di una bambina.

A questo punto parte un lungo flashback dell'infanzia dell'uomo, che mostra quand'era un ragazzino che ogni giorno, dopo la scuola, correva davanti alla TV per seguire le nuove puntate di Mobile Suit Gundam.

Come sappiamo, la serie Sunrise si è evoluta nel corso degli anni, dando vita a numerose altre produzioni animate e non, capaci anch'esse di portare sugli schermi personaggi iconici e storie appassionanti; e con essa è cresciuto il protagonista del video, che ha messo su famiglia.