Bandai Namco conferma che sta usando l'IA per rendere lo sviluppo più efficiente

In un recente segmento di domande e risposte con gli investitori, la dirigenza di Bandai Namco ha confermato che sta usando degli strumenti IA, nello specifico per rendere più efficiente lo sviluppo.

Ad esempio, viene usata per rendere più facile cercare dati e librerie di contenuti, ma non sono stati fatti commenti sul fatto se l'IA sia usata per creare asset per i videogiochi.