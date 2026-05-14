Bandai Namco conferma che sta usando l'IA per rendere lo sviluppo più efficiente

In un recente segmento di domande e risposte con gli investitori, la dirigenza di Bandai Namco ha confermato che sta usando degli strumenti IA, nello specifico per rendere più efficiente lo sviluppo.
Ad esempio, viene usata per rendere più facile cercare dati e librerie di contenuti, ma non sono stati fatti commenti sul fatto se l'IA sia usata per creare asset per i videogiochi.
Il commento completo di Bandai Namco sull'IA
"Riguardo alla tecnologia IA, attualmente la utilizziamo nello sviluppo dei titoli di gioco principalmente come strumento per migliorare l'efficienza operativa - per esempio, attraverso compiti come la ricerca in dati storici e librerie - consentendo così ai nostri creatori di concentrare i propri sforzi sulle attività creative," ha dichiarato l'azienda.
"La tecnologia IA si evolve quotidianamente e il panorama cambia di momento in momento. Guardando al futuro, intendiamo continuare la nostra ricerca - integrando anche approfondimenti provenienti dall'esterno del nostro gruppo - per selezionare attentamente le applicazioni e i contesti appropriati in cui utilizzare questa tecnologia in modo idoneo ed efficace."
L'uso dell'IA nel mondo videoludico è ancora molto discusso e sebbene alcune compagnie siano favorevoli, altre - come Bethesda e Take-Two - affermano che non c'è spazio per l'IA nella creazione effettiva degli asset di gioco, visto che la visione artistica degli esseri umani è fondamentale.
Ad esempio, lo studio di Lies of P userà l'IA generativa, con "pieni diritti legali" sugli asset usati per allenarla.
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