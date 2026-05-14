La console di gioco Anbernic RG405M con schermo touch IPS è in sconto su AliExpress

Il prodotto è venduto e spedito da Anbernic dalla Francia e lo riceverai entro pochi giorni. L'offerta potrebbe essere valida per un periodo di tempo limitato, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile la console di gioco Anbernic RG405M a 119,79 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Schermo touch, Android 12 e altre caratteristiche

Si tratta di un dispositivo portatile in lega di alluminio e con display touch IPS da 4 pollici. Il sistema Android 12 integrato è compatibile anche con Google Play Store e supporta una varietà di giochi ed è compatibile con oltre 20 emulatori. Specifichiamo che questo prodotto non include la scheda di gioco.

Console Anbernic RG405M

Troviamo inoltre una batteria da 4.500 mAh e CPU Unisoc Tiger T618 a 64 bit. Il prodotto è compatto e potrai facilmente portarlo con te ovunque tu voglia.