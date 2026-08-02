Bandai Namco ha annunciato la remaster di 2nd Super Robot Wars Z

Bandai Namco ha annunciato 2nd Super Robot Wars Z: Break the World Chapter Remastered durante le celebrazioni per il trentacinquesimo anniversario della serie Super Robot Wars, che hanno anche visto come ospite speciale il maestro Go Nagai.
Pubblicato originariamente nel 2011 su PSP, 2nd Super Robot Wars Z si pone come uno degli episodi più apprezzati della saga; anche per via di un roster che include personaggi e mecha provenienti da anime iconici come Mobile Suit Gundam, Getter Robo, Trider G7, Godmars e ovviamente Mazinger Z.
Il gioco introduceva inoltre tante animazioni inedite per ogni robot, sfidando i limiti tecnici della prima console portatile Sony e portando sullo schermo la grafica migliore che si fosse vista fino a quel momento in un capitolo di Super Robot Wars.
L'annuncio di Bandai Namco, tuttavia, è per il momento privo di qualsivoglia dettaglio: al di là del teaser che trovate qui sotto, il publisher non ha parlato delle caratteristiche della remaster né tantomeno delle piattaforme su cui uscirà.
Intanto, Super Robot Wars Y si aggiorna
A diverse settimane dal lancio dell'espansione Infinite Darkness, Super Robot Wars Y riceverà il prossimo 4 agosto un nuovo aggiornamento, che verrà seguito il giorno dopo dal debutto del DLC Anniversary Expansion Pack.
La combinazione di questi due contenuti porterà nel gioco tante novità: oltre trenta missioni inedite, una nuova modalità Boost, dodici nuove armi, cinque nuove unità giocabili e un innalzamento del level cap per i piloti.