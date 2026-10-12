A Lucca Comics & Games 2026 sono i fan a decidere i Community Awards, anche quest'anno

Si ripete anche quest'anno, a Lucca Comics & Games 2026, l'apprezzata iniziativa dei Community Awards, che giunge alla sua quarta edizione e consente ai fan di premiare storie e personaggi preferiti in otto categorie diverse che spaziano tra fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.

Considerando che le edizioni precedenti hanno totalizzato oltre 150.000 voti, è chiaro come l'iniziativa sia stata decisamente apprezzata dal pubblico e si prepari dunque a tornare in scena anche quest'anno, con un'edizione ulteriormente potenziata sotto questo aspetto, offrendo maggiore spazio alle votazioni da parte del pubblico.

Potete votare a questo indirizzo sul sito ufficiale dei Community Awards di Lucca Comics & Games o attraverso l'app ufficiale, con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze per ogni categoria e le votazioni aperte fino alle 23.59 di domenica 25 ottobre.