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A Lucca Comics & Games 2026 sono i fan a decidere i Community Awards, anche quest'anno

Lucca Comics & Games 2026 presenta la nuova edizione dei Community Awards, che consentono al pubblico di votare i propri preferiti fra film, serie TV, videogiochi, fumetti e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/10/2026
Pubblico a Lucca Comics & Games

Si ripete anche quest'anno, a Lucca Comics & Games 2026, l'apprezzata iniziativa dei Community Awards, che giunge alla sua quarta edizione e consente ai fan di premiare storie e personaggi preferiti in otto categorie diverse che spaziano tra fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.

Considerando che le edizioni precedenti hanno totalizzato oltre 150.000 voti, è chiaro come l'iniziativa sia stata decisamente apprezzata dal pubblico e si prepari dunque a tornare in scena anche quest'anno, con un'edizione ulteriormente potenziata sotto questo aspetto, offrendo maggiore spazio alle votazioni da parte del pubblico.

Potete votare a questo indirizzo sul sito ufficiale dei Community Awards di Lucca Comics & Games o attraverso l'app ufficiale, con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze per ogni categoria e le votazioni aperte fino alle 23.59 di domenica 25 ottobre.

Le otto categorie del voto

Anche in questo caso ci sono otto categorie per le quali i fan potranno esprimere la propria preferenza, che spaziano in vari ambiti artistici, mediatici e dell'intrattenimento, tra fumetti, manga, cinema, serie TV, videogiochi, personaggi e storie in generale.

Il logo dei Community Awards di Lucca Comics & Games 2026
Il logo dei Community Awards di Lucca Comics & Games 2026

Come per le altre edizioni anche quest'anno si potrà scegliere l'opera o il personaggio preferito per ciascuna categoria accedendo al sito communityawards.luccacomicsandgames.com, dove sono pubblicati anche tutti i dettagli dell'iniziativa, o tramite l'App LuccaCG26.

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Queste sono le categorie per le quali votare:

  • Movie of the Year
  • Videogame of the Year
  • Book of the Year
  • Series of the Year
  • Manga & Manwhaof the Year
  • Game of the Year
  • Comics of the Year
  • Character of the Year

Per quanto riguarda i videogiochi in particolare, questi sono i candidati:

Evidentemente, il concetto di "anno" qui è allargato a comprendere anche parte del 2025, visto che alcuni giochi sono usciti nella seconda metà dell'anno scorso.

L'annuncio dei vincitori dei Lucca Comics & Games Community Awards 2026 avverrà in diretta streaming sui canali ufficiali della manifestazione. L'appuntamento è fissato durante i giorni del festival, quest'anno dal 28 ottobre al 1° novembre, con i content creator Ambassador del progetto e tanti ospiti. Sarà l'occasione per festeggiare tutti insieme, in diretta con i fan, il 60° compleanno di Lucca Comics & Games e i fan favorite di quest'anno.

#Lucca Comics & Games
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