A Lucca Comics & Games 2026 sono i fan a decidere i Community Awards, anche quest'anno

Si ripete anche quest'anno, a Lucca Comics & Games 2026, l'apprezzata iniziativa dei Community Awards, che giunge alla sua quarta edizione e consente ai fan di premiare storie e personaggi preferiti in otto categorie diverse che spaziano tra fumetti, cinema, serie TV e videogiochi.
Considerando che le edizioni precedenti hanno totalizzato oltre 150.000 voti, è chiaro come l'iniziativa sia stata decisamente apprezzata dal pubblico e si prepari dunque a tornare in scena anche quest'anno, con un'edizione ulteriormente potenziata sotto questo aspetto, offrendo maggiore spazio alle votazioni da parte del pubblico.
Potete votare a questo indirizzo sul sito ufficiale dei Community Awards di Lucca Comics & Games o attraverso l'app ufficiale, con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze per ogni categoria e le votazioni aperte fino alle 23.59 di domenica 25 ottobre.
Le otto categorie del voto
Anche in questo caso ci sono otto categorie per le quali i fan potranno esprimere la propria preferenza, che spaziano in vari ambiti artistici, mediatici e dell'intrattenimento, tra fumetti, manga, cinema, serie TV, videogiochi, personaggi e storie in generale.
Come per le altre edizioni anche quest'anno si potrà scegliere l'opera o il personaggio preferito per ciascuna categoria accedendo al sito communityawards.luccacomicsandgames.com, dove sono pubblicati anche tutti i dettagli dell'iniziativa, o tramite l'App LuccaCG26.
Queste sono le categorie per le quali votare:
- Movie of the Year
- Videogame of the Year
- Book of the Year
- Series of the Year
- Manga & Manwhaof the Year
- Game of the Year
- Comics of the Year
- Character of the Year
Per quanto riguarda i videogiochi in particolare, questi sono i candidati:
- ARC Raiders
- Crimson Desert
- Forza Horizon 6
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Pokémon Pokopia
- Resident Evil Requiem
Evidentemente, il concetto di "anno" qui è allargato a comprendere anche parte del 2025, visto che alcuni giochi sono usciti nella seconda metà dell'anno scorso.
L'annuncio dei vincitori dei Lucca Comics & Games Community Awards 2026 avverrà in diretta streaming sui canali ufficiali della manifestazione. L'appuntamento è fissato durante i giorni del festival, quest'anno dal 28 ottobre al 1° novembre, con i content creator Ambassador del progetto e tanti ospiti. Sarà l'occasione per festeggiare tutti insieme, in diretta con i fan, il 60° compleanno di Lucca Comics & Games e i fan favorite di quest'anno.