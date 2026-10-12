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Il sistema Xbox Disc to Digital consente ora di vedere uno storico delle licenze

Si evolve ancora la funzionalità Disc to Digital di Xbox, con la possibilità di vedere una sorta di storico delle licenze che elenca anche i giochi di cui non possediamo più la licenza.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/10/2026
Xbox Series X e disco

Microsoft ha introdotto una nuova caratteristica per la funzionalità Xbox Disc to Digital che consente di vedere un riepilogo delle licenze in possesso dell'utente, tenendo traccia anche dei giochi che non risultano più nella libreria.

A quanto pare, si tratta di un sistema che mostra in maniera più chiara lo storico delle licenze in possesso del giocatore, consentendo anche di vedere quei titoli che non possono più essere utilizzati perché, evidentemente, la licenza è stata revocata in qualche modo.

Nella maggior parte dei casi, questo accade quando un gioco su disco è passato a un altro utente che ha a sua volta riscattato la licenza digitale collegata, cosa che impedisce l'utilizzo all'utente precedente.

Uno storico completo, anche di quello che non abbiamo più

L'opzione può essere trovata andando in impostazioni, poi selezionando la gestione dei giochi e quindi dovrebbe essere presente una sezione sullo storico delle licenze disc to digital, dove vengono immagazzinate le informazioni su tutti i giochi di cui abbiamo riscattato le licenze digitali da disco. Il tutto è visibile anche su questa pagina di Play.Xbox.

Uno screenshot della pagina in questione
Uno screenshot della pagina in questione

In base a quanto riferito, tutti i giochi a cui non abbiamo più accesso attraverso il sistema verranno elencati in questa sezione, consentendo di vedere a quali titoli non possiamo più giocare utilizzando la licenza digitale.

La funzionalità Disc to Digital funziona anche su Xbox One con giochi per Xbox Series X La funzionalità Disc to Digital funziona anche su Xbox One con giochi per Xbox Series X

Il caso tipico in cui questo avviene è quando abbiamo ceduto, venduto o prestato un disco e la licenza di questo è stata riscattata da un altro utente, poiché ovviamente tale licenza non può rimanere in possesso di due giocatori contemporaneamente.

In ogni caso, la descrizione di Microsoft è più ampia sulla questione: "Se non si è in possesso del disco idoneo, si rischia di perdere i vantaggi legati alle licenze digitali", si legge.

"Ad esempio, se si smarrisce, si vende, si cede o comunque non si possiede più un disco idoneo, l'accesso alle licenze digitali associate a tale disco potrebbe essere limitato o revocato. Se si perde l'accesso alla licenza, sarà necessario riottenere il possesso del disco e riprodurlo dopo aver effettuato l'accesso al proprio account oppure acquistare una nuova versione digitale dal Microsoft Store".

Come abbiamo visto, la funzionalità Xbox Disc to Digital è disponibile per tutti gli utenti dalla fine di settembre, e il programma si è espanso notevolmente anche grazie all'inclusione dei giochi Sega e Ubisoft.

#Microsoft
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