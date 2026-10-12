Il sistema Xbox Disc to Digital consente ora di vedere uno storico delle licenze

Nella maggior parte dei casi, questo accade quando un gioco su disco è passato a un altro utente che ha a sua volta riscattato la licenza digitale collegata, cosa che impedisce l'utilizzo all'utente precedente.

A quanto pare, si tratta di un sistema che mostra in maniera più chiara lo storico delle licenze in possesso del giocatore, consentendo anche di vedere quei titoli che non possono più essere utilizzati perché, evidentemente, la licenza è stata revocata in qualche modo.

Uno storico completo, anche di quello che non abbiamo più

L'opzione può essere trovata andando in impostazioni, poi selezionando la gestione dei giochi e quindi dovrebbe essere presente una sezione sullo storico delle licenze disc to digital, dove vengono immagazzinate le informazioni su tutti i giochi di cui abbiamo riscattato le licenze digitali da disco. Il tutto è visibile anche su questa pagina di Play.Xbox.

Uno screenshot della pagina in questione

In base a quanto riferito, tutti i giochi a cui non abbiamo più accesso attraverso il sistema verranno elencati in questa sezione, consentendo di vedere a quali titoli non possiamo più giocare utilizzando la licenza digitale.

Il caso tipico in cui questo avviene è quando abbiamo ceduto, venduto o prestato un disco e la licenza di questo è stata riscattata da un altro utente, poiché ovviamente tale licenza non può rimanere in possesso di due giocatori contemporaneamente.

In ogni caso, la descrizione di Microsoft è più ampia sulla questione: "Se non si è in possesso del disco idoneo, si rischia di perdere i vantaggi legati alle licenze digitali", si legge.

"Ad esempio, se si smarrisce, si vende, si cede o comunque non si possiede più un disco idoneo, l'accesso alle licenze digitali associate a tale disco potrebbe essere limitato o revocato. Se si perde l'accesso alla licenza, sarà necessario riottenere il possesso del disco e riprodurlo dopo aver effettuato l'accesso al proprio account oppure acquistare una nuova versione digitale dal Microsoft Store".

Come abbiamo visto, la funzionalità Xbox Disc to Digital è disponibile per tutti gli utenti dalla fine di settembre, e il programma si è espanso notevolmente anche grazie all'inclusione dei giochi Sega e Ubisoft.