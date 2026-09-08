Square Enix e Ubisoft fuori dal programma per convertire i giochi da disco a digitale di Xbox

Il nuovo programma disc-to-digital di Xbox , attualmente in fase di test per gli Insider, sembra non comprendere per il momento i giochi pubblicati da Ubisoft e Square Enix . La segnalazione arriva dagli utenti Xbox secondo cui inserendo un disco appartenente a una delle due società non viene proposta la possibilità di associarlo a una licenza digitale. Al posto dell'opzione per effettuare la conversione, il sistema mostra il messaggio "Licenza digitale non disponibile", specificando che "questo gioco non partecipa alla licenza digitale".

Il gran rifiuto

Né Ubisoft né Square Enix hanno fornito finora una comunicazione ufficiale sulla propria partecipazione al programma. È comunque possibile che l'assenza dei rispettivi giochi sia legata esclusivamente alla fase di test. Microsoft potrebbe infatti ampliare l'elenco dei titoli supportati quando il servizio verrà reso disponibile al pubblico.

Il programma è stato introdotto da Microsoft nei canali Alpha Skip-Ahead, Alpha e Beta del programma Xbox Insider. Una delle condizioni previste riguarda inoltre il possesso della copia fisica utilizzata per ottenere la licenza digitale.

Microsoft lo ha spiegato nelle proprie FAQ: "La licenza disc-to-digital è associata al disco del gioco idoneo. Per mantenere l'accesso ad alcuni vantaggi della licenza disc-to-digital, potrebbe essere necessario dimostrare di essere ancora in possesso del disco. Ad esempio, se perdete, vendete, cedete o comunque non possedete più un disco idoneo, l'accesso alle licenze digitali associate potrebbe essere limitato o revocato."

Un aspetto interessante è che il disco continua comunque a funzionare normalmente dopo la conversione. In questo modo, una volta ottenuta la licenza digitale, la copia fisica può potenzialmente essere prestata a un'altra persona, mentre il proprietario continua a utilizzare il gioco attraverso la propria licenza digitale.

La community sta inoltre cercando di tenere traccia dei titoli compatibili con il programma attraverso iniziative indipendenti. Tra queste c'è una pagina dedicata del sito Xbox Collection Tracker, che raccoglie i giochi attualmente supportati.

Per ora il sistema presenta anche alcune limitazioni. I giochi Xbox e Xbox 360 non sono infatti compatibili con il programma, almeno nella fase attuale. Considerata l'importanza attribuita da Microsoft alla retrocompatibilità nelle ultime generazioni di Xbox, non è però escluso che il supporto possa essere esteso in futuro.

Per il momento, quindi, il disc-to-digital di Xbox rimane un progetto in fase di sperimentazione e l'elenco dei giochi compatibili potrebbe ancora cambiare prima del lancio definitivo. L'assenza di Ubisoft e Square Enix rappresenta una delle prime indicazioni su come gli editori stiano scegliendo di partecipare al nuovo sistema.