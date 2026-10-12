Star Wars: Galactic Racer mette alla prova i giocatori per un motivo preciso

Il CEO di Fuse Games, Matt Webster, ha spiegato nel corso di un'intervista che c'è un motivo preciso se Star Wars: Galactic Racer mette alla prova i giocatori e ha a che fare con una tendenza che nel corso degli anni ha reso inevitabilmente meno interessanti molti videogiochi.
"I giochi dovrebbero sfidare i giocatori", ha detto Webster. "Gli episodio della serie Burnout tendevano a sommergerti di ricompense: scariche di dopamina, ricompensa, ricompensa, auto, auto, auto! Alla fine, se tutto si riduce a un'unica nota, inizi a non farci più caso."
"Con Star Wars: Galactic Racer, invece, volevamo realizzare un'esperienza capace di metterti alla prova. Abbiamo pensato chiarire subito questo aspetto, affinché tu possa pensare che anche un quinto posto conquistato con tanta fatica alla fine possa andare benissimo."
Questa idea è stata collocata all'interno di un impianto che alterna "momenti di luce e ombra, passando da gare dall'intensità elevatissima a sequenze in cui ci si immerge nelle atmosfere di Star Wars, caratterizzate da un ritmo meno intenso", ha continuato il CEO di Fuse Games.
Un gameplay che richiede più impegno
Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Star Wars: Galactic Racer, il racer di Fuse Games mette in campo un gameplay impegnativo, in cui bisogna tenere conto di diversi elementi in contemporanea per riuscire a vincere gare sempre più complicate.
"Una delle cose che trovo davvero interessanti è che i giocatori moderni riescono a gestire un carico cognitivo maggiore", ha spiegato Matt Webster. "In questo titolo chiediamo loro molto più di quanto credo sia mai stato richiesto in un gioco di corse."
"Devono gestire diversi sistemi di potenziamento, premere più pulsanti frontali contemporaneamente, alternare le abilità e ragionare sia in termini strategici sia tattici, mentre viaggiano a 700 chilometri orari e hanno gli occhi fuori dalle orbite. È davvero impressionante."
Obiettivo centrato
A giudicare dai voti che Star Wars: Galactic Racer ha ricevuto, Fuse Games è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo, rilanciando il filone dei racer futuristici e proponendoci una struttura roguelike davvero interessante, che dona spessore alla progressione.
A questo punto non resta che vedere se il pubblico premierà questo ambizioso progetto, e in che maniera i piani relativi al supporto post-lancio riusciranno a mantenere vivo l'interesse degli utenti sul lungo periodo, tramite l'aggiunta di nuovi contenuti e modalità di spessore.
Star Wars: Galactic Racer è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.