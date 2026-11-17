Ottime notizie per quanto riguarda Star Wars: Galactic Racer, considerando che il già ottimo titolo di Fuse Games riceverà una modalità considerata fondamentale per un gioco di corse del genere con un prossimo aggiornamento, che porterà il multiplayer in locale con split-screen.
La modalità con schermo condiviso è una tradizione nel genere ed è stata parecchio richiesta dai giocatori, visto che si tratta di un vero e proprio classico che consente di massimizzare il divertimento nel giochi di guida arcade e a quanto pare arriverà nel corso del 2027, in data ancora da precisare.
Non dovrebbe esserci molto da aspettare, visto che si parla dei "primi del 2027", dunque verosimilmente all'inizio dell'anno dovrebbe essere pubblicato questo interessante aggiornamento.
La modalità Free Play
L'editore Secret Mode e il team Fuse Games hanno presentato la nuova modalità multiplayer locale a schermo condiviso con il nome "Free Play" e supporterà fino a quattro giocatori in contemporanea, con lo schermo che si potrà dunque dividere in un massimo di quattro finestre.
Si tratterà di una modalità corsa "libera", dunque una sorta di esibizione multiplayer, in attesa di ulteriori dettagli ed eventuali altri aggiornamenti.
"Questa nuova modalità consentirà di scegliere il vostro veicolo, personaggio, pianeta e tracciato per correre da soli o con un massimo di altri tre giocatori in azione locale a schermo condiviso", hanno riferito gli sviluppatori.
Dovrebbe dunque essere un multiplayer locale classico per un gioco di corse arcade, in attesa di altre informazioni e soprattutto della data di uscita di questo interessante aggiornamento.
Nel frattempo abbiamo visto che Star Wars: Galactic Racer ha raggiunto un gran numero di giocatori ed è disponibile dal lancio anche su Amazon Luna per gli abbonati Prime.
Si tratta di un gioco di corse arcade ambientato nell'universo di Star Wars, che riprende la tradizionale "corsa degli sgusci" in una nuova accezione, con una Campagna che presenta anche elementi narrativi e varie modalità di gioco.