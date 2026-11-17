Ottime notizie per quanto riguarda Star Wars: Galactic Racer, considerando che il già ottimo titolo di Fuse Games riceverà una modalità considerata fondamentale per un gioco di corse del genere con un prossimo aggiornamento, che porterà il multiplayer in locale con split-screen.

La modalità con schermo condiviso è una tradizione nel genere ed è stata parecchio richiesta dai giocatori, visto che si tratta di un vero e proprio classico che consente di massimizzare il divertimento nel giochi di guida arcade e a quanto pare arriverà nel corso del 2027, in data ancora da precisare.

Non dovrebbe esserci molto da aspettare, visto che si parla dei "primi del 2027", dunque verosimilmente all'inizio dell'anno dovrebbe essere pubblicato questo interessante aggiornamento.