Star Wars Galactic Racer ha ricevuto voti molto alti dalle recensioni internazionali

Nel momento in cui scriviamo, il verdetto è assolutamente positivo: a parte qualche voce fuori dal coro, il titolo ha collezionato soprattutto valutazioni molto alte, tanto da vantare una media di 88 su Metacritic e 87 su OpenCritic .

Star Wars Galactic Racer arriverà nei negozi su PS5, Xbox e PC il prossimo 6 ottobre, ma già da ora possiamo farci un'idea di come è stato accolto il gioco di corse di Fuse Games grazie alle recensioni della stampa internazionale .

Pareri perlopiù molto positivi

Tra le testate che hanno assegnato un 10 pieno a Star Wars Galactic Racer c'è Giant Bomb, che nella sua recensione parla di un gioco "che è tutto ciò che i fan speravano", lodando una campagna capace di spingere il giocatore a padroneggiare ogni pista e un modello di guida talmente soddisfacente da invogliare a farlo.

Molto positivi anche i pareri di GameSpot, che ha assegnato un 9 al gioco. La recensione sottolinea come Galactic Racer riesca a rendere ogni istante "gioiosamente veloce", ogni scelta carica di tensione e ogni gara un'occasione concreta per imparare, migliorare, sperimentare e adattarsi, indipendentemente dal risultato. L'autore conclude con entusiasmo, affermando che non vede l'ora di continuare a giocare quello che definisce "il mio racing game preferito degli ultimi anni".

Tra i pareri più tiepidi c'è invece Respec, che ha assegnato al gioco un 7, un voto comunque positivo, ma accompagnato da alcune riserve. Il portale riconosce l'ottima qualità delle gare, ma sostiene che Galactic Racer avrebbe beneficiato di "qualche modalità più tradizionale e una sezione di Sgusci pienamente sviluppata" per risultare più completo. Pur evitando di criticare il gioco per ciò che non è, il recensore nota che ogni veicolo offre "sfumature piacevoli e momenti esaltanti", ma che, per qualche motivo, sembra sempre che il titolo "cerchi di impedirmi di divertirmi quanto il suo gameplay di guida sarebbe in grado di offrire".