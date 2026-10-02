Star Wars Galactic Racer ha ricevuto voti molto alti dalle recensioni internazionali

Star Wars Galactic Racer arriverà nei negozi su PS5, Xbox e PC il prossimo 6 ottobre, ma già da ora possiamo farci un'idea di come è stato accolto il gioco di corse di Fuse Games grazie alle recensioni della stampa internazionale.
Nel momento in cui scriviamo, il verdetto è assolutamente positivo: a parte qualche voce fuori dal coro, il titolo ha collezionato soprattutto valutazioni molto alte, tanto da vantare una media di 88 su Metacritic e 87 su OpenCritic.
Pareri perlopiù molto positivi
Tra le testate che hanno assegnato un 10 pieno a Star Wars Galactic Racer c'è Giant Bomb, che nella sua recensione parla di un gioco "che è tutto ciò che i fan speravano", lodando una campagna capace di spingere il giocatore a padroneggiare ogni pista e un modello di guida talmente soddisfacente da invogliare a farlo.
Molto positivi anche i pareri di GameSpot, che ha assegnato un 9 al gioco. La recensione sottolinea come Galactic Racer riesca a rendere ogni istante "gioiosamente veloce", ogni scelta carica di tensione e ogni gara un'occasione concreta per imparare, migliorare, sperimentare e adattarsi, indipendentemente dal risultato. L'autore conclude con entusiasmo, affermando che non vede l'ora di continuare a giocare quello che definisce "il mio racing game preferito degli ultimi anni".
Tra i pareri più tiepidi c'è invece Respec, che ha assegnato al gioco un 7, un voto comunque positivo, ma accompagnato da alcune riserve. Il portale riconosce l'ottima qualità delle gare, ma sostiene che Galactic Racer avrebbe beneficiato di "qualche modalità più tradizionale e una sezione di Sgusci pienamente sviluppata" per risultare più completo. Pur evitando di criticare il gioco per ciò che non è, il recensore nota che ogni veicolo offre "sfumature piacevoli e momenti esaltanti", ma che, per qualche motivo, sembra sempre che il titolo "cerchi di impedirmi di divertirmi quanto il suo gameplay di guida sarebbe in grado di offrire".
Dov’è la nostra recensione?
Abbiamo ricevuto il codice di Star Wars Galactic Racer in ritardo rispetto alla stampa internazionale. Per questo motivo la nostra recensione completa arriverà nei prossimi giorni, non appena avremo terminato le prove necessarie per offrirvi un giudizio accurato e approfondito sul gioco di corse di Fuse Game.
I voti della stampa internazionale
- Giant Bomb - 100
- VGC - 100
- Radio Times - 100
- Combo Infinito - 95
- Gamer Social Club - 95
- Vice - 93
- Final Weapon - 90
- Gameliner - 90
- GameWatcher - 90
- GameSpot - 90
- Metro GameCentral - 90
- Indigo Geek - 90
- Noisy Pixel - 90
- Push Square - 90
- TheSixthAxis - 90
- PC Games - 90
- The Outerhaven - 90
- XGN - 90
- Techradar Gaming - 90
- Shacknews - 90
- Atomix - 90
- TheGamer - 90
- Jeuxvideo.com - 90
- Game Rant - 90
- GamingBible - 90
- COGconnected - 87
- Game Informer - 85
- Destructoid - 85
- CG Magazine - 80
- GamesRadar+ - 80
- IGN - 80
- Hardcore Gamer - 80
- TierraGamer - 80
- Checkpoint Gaming - 80
- PC Gamer - 76
- Respec - 70