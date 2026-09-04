Effettua il pre-order della Deluxe Edition per PlayStation 5 di Star Wars: Galactic Racer su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition per PS5 di Star Wars: Galactic Racer al prezzo finale d'acquisto di 79,99€ . Il gioco uscirà il prossimo 6 ottobre . Prenota il titolo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La Deluxe Edition include : il gioco base, un Art Book digitale, 3 veicoli a repulsione esclusivi, una livrea Deluxe, un banner giocatore Deluxe e 3 eventi Arcade unici. La versione fisica comprende inoltre una Steelbook con custodia . Star Wars: Galactic Racer porta i giocatori nell'Orlo Esterno, dove possono partecipare al Campionato Galattico , una competizione clandestina ad alto rischio.

Ulteriori dettagli sul gioco

Al volante di landspeeder, speeder bike, skim speeder e sgusci, sarà possibile sfasciare, tamponare e abbattere i veicoli rivali affrontando circuiti eterogenei, in gare dove maggiore è il rischio, maggiore sarà la ricompensa.

Il gioco permette di costruire e personalizzare il proprio veicolo, scegliendo tra diverse categorie di mezzi a repulsione, ognuna caratterizzata da una fisica specifica e da uno stile di guida differente.

Nei panni di Shade, pilota schivo in cerca di vendetta e gloria, si potrà affrontare una campagna in solitaria basata su una trama e caratterizzata da alleanze mutevoli, oppure sfidare altri giocatori in modalità PvP, dove reputazione e strategia saranno fondamentali.