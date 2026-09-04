Lo sceriffo di Miami non permetterà che la contea diventi un set per il marketing di GTA 6

La campagna marketing di GTA 6 vorrebbe coinvolgere l'intera contea di Miami-Dade , la regione della Florida che ha ispirato l'ambientazione di Vice City , ma il progetto starebbe incontrando forti resistenze da parte delle autorità locali. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, l'ufficio del sindaco sarebbe stato in contatto con i vertici della società che pubblicherà il gioco per discutere una possibile operazione promozionale su vasta scala.

Reazioni a catena

La proposta, tuttavia, non sarebbe stata accolta positivamente da tutti. Lo sceriffo di Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha espresso pubblicamente la propria contrarietà, sottolineando il contrasto tra l'immagine della città che le istituzioni cercano di promuovere e quella rappresentata dalla serie di Rockstar Games.

In una dichiarazione riportata dal Miami Herald, Cordero-Stutz ha spiegato: "Grand Theft Auto è una serie di videogiochi costruita attorno alle attività criminali. Il suo mondo immaginario comprende omicidi, rapine, traffico di droga, furti d'auto, violenza contro le forze dell'ordine e altri comportamenti che gli uomini e le donne dell'ufficio dello sceriffo di Miami-Dade lavorano ogni giorno per prevenire".

Una posizione simile è stata espressa dal commissario della contea Juan Carlos Bermudez, indicato tra i possibili candidati alla prossima carica di sindaco. Secondo Bermudez, Miami-Dade dovrebbe continuare a valorizzare l'immagine costruita nel corso degli anni come destinazione internazionale per turismo, imprese e investimenti, anziché associarsi alla versione fittizia della comunità rappresentata in GTA.

"Dovremmo promuovere la Miami-Dade che abbiamo lavorato così duramente per costruire, non una versione fittizia della nostra comunità definita dal crimine e dalla violenza", ha dichiarato.

Al momento non è noto quale sarebbe il valore dell'eventuale accordo tra la contea e Take-Two Interactive e Rockstar Games, né è stato confermato che il progetto pubblicitario verrà effettivamente realizzato. La questione arriva inoltre a poche settimane dall'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre, quando GTA 6 potrebbe non avere particolare necessità di una campagna promozionale di dimensioni così ampie.

Il titolo ha già attirato un'enorme attenzione con le recenti iniziative promozionali e con il nuovo materiale mostrato attraverso Netflix, che avrebbe ottenuto numeri da record sulla piattaforma. L'interesse attorno al gioco avrebbe inoltre contribuito a spingere alcuni consumatori ad acquistare o preparare l'hardware necessario per giocarlo al momento del debutto.