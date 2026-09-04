Lo sceriffo di Miami non permetterà che la contea diventi un set per il marketing di GTA 6

La campagna marketing di GTA 6 vorrebbe coinvolgere l'intera contea di Miami-Dade, la regione della Florida che ha ispirato l'ambientazione di Vice City, ma il progetto starebbe incontrando forti resistenze da parte delle autorità locali. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, l'ufficio del sindaco sarebbe stato in contatto con i vertici della società che pubblicherà il gioco per discutere una possibile operazione promozionale su vasta scala.
L'ipotesi prevedrebbe una presenza particolarmente capillare del gioco nella città, con cartelloni pubblicitari dedicati a GTA 6, insegne con la scritta "Welcome to Vice City" negli aeroporti e persino la possibilità di ricoprire i treni del Metromover di Miami con il branding del gioco. Un'operazione che trasformerebbe di fatto diversi punti della città in spazi pubblicitari dedicati al nuovo capitolo della serie.
Reazioni a catena
La proposta, tuttavia, non sarebbe stata accolta positivamente da tutti. Lo sceriffo di Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha espresso pubblicamente la propria contrarietà, sottolineando il contrasto tra l'immagine della città che le istituzioni cercano di promuovere e quella rappresentata dalla serie di Rockstar Games.
In una dichiarazione riportata dal Miami Herald, Cordero-Stutz ha spiegato: "Grand Theft Auto è una serie di videogiochi costruita attorno alle attività criminali. Il suo mondo immaginario comprende omicidi, rapine, traffico di droga, furti d'auto, violenza contro le forze dell'ordine e altri comportamenti che gli uomini e le donne dell'ufficio dello sceriffo di Miami-Dade lavorano ogni giorno per prevenire".
Una posizione simile è stata espressa dal commissario della contea Juan Carlos Bermudez, indicato tra i possibili candidati alla prossima carica di sindaco. Secondo Bermudez, Miami-Dade dovrebbe continuare a valorizzare l'immagine costruita nel corso degli anni come destinazione internazionale per turismo, imprese e investimenti, anziché associarsi alla versione fittizia della comunità rappresentata in GTA.
"Dovremmo promuovere la Miami-Dade che abbiamo lavorato così duramente per costruire, non una versione fittizia della nostra comunità definita dal crimine e dalla violenza", ha dichiarato.
Al momento non è noto quale sarebbe il valore dell'eventuale accordo tra la contea e Take-Two Interactive e Rockstar Games, né è stato confermato che il progetto pubblicitario verrà effettivamente realizzato. La questione arriva inoltre a poche settimane dall'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre, quando GTA 6 potrebbe non avere particolare necessità di una campagna promozionale di dimensioni così ampie.
Il titolo ha già attirato un'enorme attenzione con le recenti iniziative promozionali e con il nuovo materiale mostrato attraverso Netflix, che avrebbe ottenuto numeri da record sulla piattaforma. L'interesse attorno al gioco avrebbe inoltre contribuito a spingere alcuni consumatori ad acquistare o preparare l'hardware necessario per giocarlo al momento del debutto.