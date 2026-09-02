Il video gameplay di GTA 6 è stato "il film" più visto su Netflix la scorsa settimana

Non sappiamo precisamente le cifre coinvolte nell'accordo, ma è probabile che l'iniziativa di Netflix abbia avuto un notevole successo e non è escluso che venga ripetuta in altri casi, sebbene il titolo in questione sia ovviamente eccezionale in termini di popolarità.

Il successo era prevedibile, ma i dati ora confermano che la presentazione con il lungo video di gameplay di GTA 6 è stato di fatto "il film" più visto su Netflix la scorsa settimana in 58 paesi nel mondo, a dimostrazione di come l'evento sia stato seguitissimo.

GTA 6 straccia Hollywood

Curiosamente, la presentazione con il video gameplay di GTA 6 ha superato anche il nuovo film Netflix "The Whisper Man" ("L'Uomo dei Sussurri" in italiano) con Robert De Niro, Micheal Keaton e Adam Scott, cosa che rappresenta di per sé già una notevole impresa, messa così.

Si tratta di un paragone improprio, ovviamente, visto che è un format decisamente diverso da un film ed è anche un evento speciale, mai provato prima da Netflix né dagli editori di videogiochi, ma sembra proprio che abbia avuto un notevole successo.

Il video è stato successivamente pubblicato anche su YouTube, dove (almeno sul canale ufficiale di Rockstar Games) sta già viaggiando verso i 18 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, ma è chiaro che stiamo parlando di un gioco-evento con pochi paragoni nella storia.

Facendo un altro paragone con un prodotto cinematografico, il video di GTA 6 ha superato anche il Frankenstein di Guillermo Del Toro, che è stato lanciato in anteprima su Netflix prima e ha raccolto 29 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni, tanto per dare una ulteriore idea della popolarità del titolo in questione.

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche alcune nuove immagini da Rockstar Games per il gioco in arrivo il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.