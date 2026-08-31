GTA 6 è stato mostrato da Rockstar Games con alcune nuove immagini

Pubblicati a breve distanza dalla presentazione su Netflix , i nuovi screenshot fanno pensare a una campagna promozionale ormai nel vivo, che ci accompagnerà fino al prossimo 19 novembre con una quantità di materiali e dettagli adeguata all'importanza del progetto.

Si tratta, nello specifico, di cinque scatti inediti che ritraggono Jason e Lucia, i due protagonisti dell'avventura, nell'ambito di situazioni differenti: in procinto di baciarsi mentre le forze di polizia li accerchiano, a bordo di una moto durante un inseguimento, mentre guardano qualcuno in un'inquadratura alla Tarantino e nel mezzo di un piacevole giro in auto.

Rockstar Games ha pubblicato alcune nuove immagini di GTA 6 che ribadiscono la straordinaria qualità grafica del prossimo capitolo della serie e contribuiscono ad alimentare ulteriormente l'entusiasmo attorno alla sua uscita su PS5 e Xbox Series X|S.

Una grafica incredibile

Secondo Digital Foundry la grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre, e anche queste immagini sembrano ribadire il concetto, visto lo straordinario livello di dettaglio che arricchisce visivamente sia i personaggi che gli scenari del gioco.

A rendere il nuovo episodio davvero incredibile, tuttavia, è soprattutto l'enorme quantità di animazioni realizzate dagli sviluppatori: GTA 6 ha oltre dieci volte le animazioni di GTA 5 e il doppio di quelle di Red Dead Redemption 2, e ciò dovrebbe bastare per far capire quanta cura ci sia dietro questo titolo.