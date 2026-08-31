GTA 6 è stato mostrato da Rockstar Games con alcune nuove immagini

Rockstar Games ha pubblicato alcune nuove immagini di GTA 6 che ribadiscono la straordinaria qualità grafica del prossimo capitolo della serie e contribuiscono ad alimentare ulteriormente l'entusiasmo attorno alla sua uscita su PS5 e Xbox Series X|S.
Si tratta, nello specifico, di cinque scatti inediti che ritraggono Jason e Lucia, i due protagonisti dell'avventura, nell'ambito di situazioni differenti: in procinto di baciarsi mentre le forze di polizia li accerchiano, a bordo di una moto durante un inseguimento, mentre guardano qualcuno in un'inquadratura alla Tarantino e nel mezzo di un piacevole giro in auto.
La quinta immagine è l'unica che non si sofferma sui personaggi bensì sulle architetture di Vice City, mostrandoci due palazzi dal design peculiare che danno direttamente sul fiume, dove si muovono diverse imbarcazioni sotto il sole cocente di Leonida.
Pubblicati a breve distanza dalla presentazione su Netflix, i nuovi screenshot fanno pensare a una campagna promozionale ormai nel vivo, che ci accompagnerà fino al prossimo 19 novembre con una quantità di materiali e dettagli adeguata all'importanza del progetto.
Una grafica incredibile
Secondo Digital Foundry la grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre, e anche queste immagini sembrano ribadire il concetto, visto lo straordinario livello di dettaglio che arricchisce visivamente sia i personaggi che gli scenari del gioco.
A rendere il nuovo episodio davvero incredibile, tuttavia, è soprattutto l'enorme quantità di animazioni realizzate dagli sviluppatori: GTA 6 ha oltre dieci volte le animazioni di GTA 5 e il doppio di quelle di Red Dead Redemption 2, e ciò dovrebbe bastare per far capire quanta cura ci sia dietro questo titolo.