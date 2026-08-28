GTA 6 ha oltre 10 volte le animazioni di GTA 5 e il doppio di quelle di Red Dead Redemption 2

I giochi Rockstar Games sono celebri per gli elevati valori produttivi e la cura maniacale per i dettagli, e GTA 6 sembra destinato a fissare nuovi standard qualitativi. Per il nuovo capitolo sono state realizzate circa 600.000 animazioni , utilizzate per dare vita ai protagonisti Lucia e Jason, agli NPC, agli animali, ai veicoli e praticamente a qualsiasi elemento in movimento all'interno del gioco.

Ogni elemento è stato creato a mano

Il dato arriva da un'intervista ad Aaron Garbut, co‑head di Rockstar North, che ha sottolineato la cura estrema riposta dagli sviluppatori in ogni singolo dettaglio di GTA 6, confermando che tutto è stato realizzato a mano, senza alcun ricorso all'intelligenza artificiale generativa.

"Ogni stanza del gioco è stata pensata da qualcuno", ha spiegato Garbut. "Chi è seduto dove, cosa sta bevendo, i segni lasciati sul tavolo. Le foto alle pareti ritraggono le persone presenti in quella stanza, con i loro tatuaggi sulle braccia e le loro famiglie alle spalle. Tutto questo è stato creato, costruito, fotografato e inserito in una stanza qualsiasi, in un edificio qualsiasi, in una città enorme, in un mondo."

Vi ricordiamo che GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Proprio ieri Rockstar ha mostrato una lunga presentazione del gameplay, accompagnata da numerosi nuovi dettagli sul kolossal: ecco tutto ciò che sappiamo sul prossimo Grand Theft Auto.