Tencent Games presenta alla gamescom la sua nuova suite di strumenti IA per lo sviluppo di videogiochi

La divisione Tencent Games Central Tech ha fatto il suo debutto come marchio unificato alla Gamescom 2026. Per l'occasione, l'azienda ha presentato una serie di tecnologie e strumenti basati sull'intelligenza artificiale volti a coprire diverse aree dell'industria videoludica: dallo sviluppo tecnico alle meccaniche di gioco, fino alla gestione delle operazioni "live".

Motus AI

Tra i principali strumenti illustrati figura Motus AI, una tecnologia basata sui modelli fondativi di animazione generativa di Tencent. Motus si concentra sulla creazione di personaggi 3D attraverso una filiera di animazione gestita integralmente dall'IA. Il sistema supporta funzionalità tecniche come il rigging, lo skinning intelligente e la generazione di movimenti partendo da input testuali, video o fotogrammi chiave. Lo strumento, che gestisce anche l'interazione dei personaggi in tempo reale, è già stato implementato all'interno di diversi titoli.

Il palazzo di Tencent

Sul fronte dell'intelligenza artificiale applicata direttamente all'interno dei mondi virtuali, l'azienda ha presentato GIGA. Questo strumento è dedicato allo sviluppo di agenti IA autonomi: utilizzando processi decisionali basati sulla visione e sull'allineamento tra linguaggio e azione, GIGA permette all'intelligenza artificiale di passare dalla semplice comprensione dell'ambiente di gioco all'esecuzione di azioni concrete al suo interno. Parallelamente, il software MagicDawn combina il rendering con l'IA e il cloud computing per favorire l'ottimizzazione delle prestazioni, la resa visiva e la gestione dell'audio immersivo.

A completare l'ecosistema di Tencent vi sono tecnologie dedicate alla sicurezza, alle comunicazioni e al controllo qualità. Il pacchetto include Anti-Cheat Expert (ACE), che fornisce strumenti di sicurezza e anti-cheat per giochi su PC e dispositivi mobili. GVoice offre invece funzionalità per le comunicazioni in-game, tra cui la riduzione del rumore basata sull'IA e la traduzione vocale simultanea. Infine, per quanto riguarda la fase di collaudo, WeTest Acorn AI Studio impiega agenti IA per automatizzare il testing, simulando sessioni di gioco per individuare bug e problematiche tecniche su piattaforme e generi differenti.