Il privacy display non sarà più un'esclusiva Samsung: ecco come funzionerà la versione Xiaomi con HyperOS 4

Xiaomi Smart Privacy Display con HyperOS 4

Secondo le informazioni condivise da Kacper Skrzypek, Smart Privacy Display permetterà di ridurre la visibilità dello schermo quando viene osservato da angolazioni laterali. Una delle schermate riporta inoltre la dicitura "Hardware-level privacy", anche se le informazioni disponibili non chiariscono nel dettaglio come Xiaomi abbia implementato tecnicamente questa funzione.

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Il sistema potrà essere attivato sull'intero dispositivo oppure soltanto all'interno di singole applicazioni. La modalità chiamata App Privacy Display permetterà inoltre di applicare la protezione alle notifiche, evitando che informazioni potenzialmente sensibili possano essere lette da persone vicine quando arrivano sullo smartphone.

Un'altra funzione che si vede nelle immagini è Page Privacy Display: questa può nascondere pagine specifiche considerate sensibili. Tra gli esempi indicati figurano schermate dedicate a password, pagamenti, trasferimenti di denaro e messaggi. L'approccio è quindi più selettivo rispetto a una semplice protezione applicata indistintamente a tutto il display.

Le informazioni disponibili evidenziano però anche alcune limitazioni. La funzione potrebbe non essere compatibile con alcuni temi di terze parti quando vengono utilizzate notifiche sulla schermata di blocco e non dovrebbe funzionare con lo smartphone orientato in modalità orizzontale. Alcune delle funzioni mostrate, tra cui Page Privacy Display e i gruppi di applicazioni XiaoAI, risultano inoltre al momento visibili soltanto nella versione cinese di HyperOS.

Smart Privacy Display potrebbe avere un impatto anche sull'autonomia. Xiaomi avverte che l'utilizzo della funzione può aumentare leggermente i consumi e che viene temporaneamente disattivata quando è attiva la modalità Risparmio batteria. Anche la compensazione della luminosità associata alla tecnologia può essere sospesa durante la riproduzione di contenuti HDR.

Il funzionamento ricorda quindi da vicino quello della soluzione introdotta da Samsung, ma sarà necessario attendere la disponibilità per capire quanto sia efficace nella pratica. Soprattutto bisognerà capire se effettivamente sarà una soluzione software, quindi retroattiva, o se sarà utilizzabile solo con i nuovi smartphone che utilizzano pannelli compatibili, come nel caso di Samsung.