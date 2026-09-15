Ecco Dimensity 9600 Pro: testa a testa con l'A20 di Apple, ma la presentazione MediaTek sembra falsata

MediaTek ha presentato il Dimensity 9600 Pro , il nuovo chip destinato alla fascia alta Android e il primo SoC dell'azienda realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Come spesso accade durante la presentazione di un nuovo processore, parte dell'attenzione è stata posta sulle prestazioni, in particolare sui risultati ottenuti su Geekbench 6.

Dimensity 9600 Pro e quei benchmark un po' strani

Secondo i dati mostrati da MediaTek, il Dimensity 9600 Pro avrebbe raggiunto 4.276 punti in single-core e 12.650 punti in multi-core su Geekbench 6. L'A20 Pro si sarebbe fermato rispettivamente a 4.725 e 12.575 punti. Il chip Apple mantiene quindi un vantaggio netto nel test a singolo core, mentre il Dimensity riesce a superarlo, seppur di appena 75 punti, nel multi-core.

Il problema emerge osservando il risultato attribuito al Dimensity 9500. Nella presentazione, MediaTek indica 3.666 punti in single-core e 11.014 in multi-core. Il dato a singolo core è però inferiore rispetto ai 4.007 punti precedentemente comunicati per lo stesso processore su Geekbench 6.4. La differenza è tutt'altro che trascurabile: si tratta di 341 punti, pari a una riduzione di oltre l'8%. Il risultato scelto per il confronto permette quindi al Dimensity 9600 Pro di apparire più veloce rispetto al predecessore di quanto suggerirebbero i numeri precedentemente pubblicati.

MediaTek sostiene che il nuovo SoC sia il 17% più rapido in single-core e il 15% in multi-core rispetto al Dimensity 9500. Queste percentuali vanno però considerate solo alla luce della base di confronto utilizzata nella presentazione, soprattutto per il test a singolo core.

C'è poi un'altra variabile: le condizioni dei test. I benchmark vengono normalmente eseguiti su piattaforme controllate, con sistemi di raffreddamento e configurazioni ottimizzate per mantenere il processore alle frequenze più elevate. Un dispositivo commerciale, con spazio e dissipazione termica più limitati, potrebbe produrre risultati differenti.

Per questo motivo sarà necessario attendere i primi smartphone equipaggiati con il Dimensity 9600 Pro prima di stabilire quanto siano rappresentativi questi numeri. I 4.276 punti in single-core e i 12.650 in multi-core indicano comunque un chip molto potente, ma non permettono ancora di determinare con precisione il vantaggio rispetto alla generazione precedente.

Il confronto con l'A20 Pro è altrettanto interessante: Apple resta avanti nel single-core, mentre MediaTek conquista il multi-core per un margine minimo. I test effettuati sui dispositivi disponibili sul mercato diranno quindi se questo vantaggio sarà confermato anche nell'uso reale.