Eternal Darkness potrebbe tornare con una remaster? Nightdive sembra suggerire qualcosa

Nella giornata di ieri, in occasione del venticinquesimo anniversario di GameCube , Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios, ha fatto un'affermazione alquanto sospetta, che ha subito rilanciato le voci su un possibile ritorno dell'avventura horror da parte di Silicon Knights, persa ormai nel tempo nonostante i tentativi di rilancio da parte degli autori, anche a causa dell'odissea affrontata successivamente dal team.

Un messaggio piuttosto chiaro

"Eternal Darkness è uno dei mei preferiti in assoluto e merita un trattamento al livello a cui so che Nightdive Studios è in grado di arrivare", ha scritto il CEO del team, aggiungendo "Tenete d'occhio i nostri Deep Dives", suggerendo di guardare i prossimi approfondimenti da parte dello studio.



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Non ci vuole molto a collegare le due cose, facendo pensare che Nightdive potrebbe effettivamente essere al lavoro su una remaster di Eternal Darkness: Sanity's Requiem.

Tuttavia, potrebbe trattarsi anche di un desiderio del team che potrebbe essere spiegato durante uno dei prossimi video, dunque non è ancora il momento per prendere l'informazione come certa, ma sicuramente c'è spazio per sperare in un ritorno del gioco.

Non è peraltro la prima volta che se ne parla, già nell'agosto del 2025 Nightdive Studios aveva riferito che avrebbe voluto rimasterizzare Eternal Darkness perché "soffriva a vederlo relegato al Gamecube", dunque questa sarebbe la continuazione della cosa. Anche il director del gioco, il discusso Denis Dyack, vorrebbe vederlo tornare, e non si può dire che non ci abbia provato già in passato.

Eternal Darkness: Sanity's Requiem è una sorta di survival horror con impostazione narrativa che vedeva diversi protagonisti all'interno di vari periodi storici alle prese con forze malvagie e oscure, collegate a una sorta di maledizione dai toni decisamente lovecraftiani.