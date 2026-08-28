Il controller PDP con design trasparente per Xbox Series X/S e PC è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo del controller PDP per PC e Xbox Series X/S: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale di 24,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il controller PDP Afterglow per Xbox Series X/S e PC combina funzionalità pensate per il gaming con un design caratterizzato da un'illuminazione personalizzabile. L'elemento distintivo è rappresentato dall'esclusiva illuminazione a LED Prismatic di Afterglow, che permette di scegliere il colore preferito per dare un tocco personale.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller integra inoltre un jack audio da 3,5 mm, al quale è possibile collegare direttamente un auricolare compatibile. In questo modo, chat vocale e regolazione del volume possono essere gestite comodamente senza dover ricorrere ad altri dispositivi o interrompere il gioco. Una soluzione pratica soprattutto durante le partite online, quando la comunicazione con gli altri giocatori è fondamentale.
Per rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente, il controller offre anche il feedback tramite vibrazione, restituendo una risposta fisica durante le diverse situazioni che si verificano all'interno dei giochi. Questo contribuisce a rendere le azioni e gli eventi sullo schermo più immediati e percepibili. Nella confezione è presente un cavo Micro USB rimovibile da 3 metri.