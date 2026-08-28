Il controller PDP con design trasparente per Xbox Series X/S e PC è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo del controller PDP per PC e Xbox Series X/S: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale di 24,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il controller PDP Afterglow per Xbox Series X/S e PC combina funzionalità pensate per il gaming con un design caratterizzato da un'illuminazione personalizzabile. L'elemento distintivo è rappresentato dall'esclusiva illuminazione a LED Prismatic di Afterglow, che permette di scegliere il colore preferito per dare un tocco personale.