Lanciata l'espansione Legacy of the Bloodmoon per Vampire Survivors, insieme alla patch 1.16.100

Poncle, il team di sviluppo di Vampire Survivors , ha annunciato la disponibilità su tutte le piattaforme della nuova espansione intitolata Legacy of the Bloodmoon . Nel comunicarne l'uscita, gli autori l'hanno descritta come: "La nostra espansione più oscura è ora disponibile a un prezzo speciale: un soldo! (o il prezzo più basso a cui potessimo scendere, a seconda della valuta regionale)." Il costo in Europa è infatti fissato a 0,93 euro.

Tante novità

A livello narrativo, il DLC segue il Clan Bloodmoon lungo il pellegrinaggio di Saint Baal'Thasar, alla ricerca di un luogo illuminato da una luna rossa e di un antico maniero che potrebbe celare il segreto dell'immortalità. Per quanto riguarda i contenuti, l'espansione introduce dodici nuovi personaggi giocabili, oltre sedici nuove armi (incluse le relative evoluzioni), un nuovo livello di grandi dimensioni, un'avventura inedita e undici tracce musicali.

Tutte le piattaforme supportano attualmente la versione 1.16.100 del gioco o successive. Lo sviluppatore ha tuttavia precisato che per i dispositivi Android e per Nintendo Switch è previsto l'arrivo della versione 1.16.105 entro la fine della prossima settimana, la quale introdurrà ulteriori miglioramenti alle prestazioni e correggerà un'abilità legata al personaggio di Baal'Thasar.

Il lancio del nuovo pacchetto coincide anche con un aggiornamento per Legacy of the Moonspell, la prima espansione del gioco pubblicata nel 2022. I possessori di questo DLC riceveranno gratuitamente contenuti extra, comprendenti cinque armi, quattro personaggi, un brano musicale e potenziamenti generali per il cast originale dell'espansione. Infine, l'infrastruttura del gioco base è stata aggiornata alla versione 1.16.100 per supportare i nuovi contenuti e per introdurre ottimizzazioni mirate all'uso della CPU e della memoria. Sono state integrate diverse migliorie relative all'esperienza di gioco: la funzione "Esilio" (Banish) ora permette di continuare a utilizzare il menu di level-up senza interruzioni, mentre l'avvio rapido seleziona automaticamente un personaggio o un livello legati a un elemento non ancora sbloccato. Inoltre, le abilità passive speciali derivanti da altre espansioni (come Operation Guns o Emergency Meeting) sono state rese più facilmente accessibili, potendo essere ottenute anche se il giocatore ha già raggiunto il limite massimo di oggetti passivi.