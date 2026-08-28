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Lanciata l'espansione Legacy of the Bloodmoon per Vampire Survivors, insieme alla patch 1.16.100

Poncle ha annunciato il lancio di Legacy of the Bloodmoon, la nuova espansione di Vampire Survivors, accompagnata dall'aggiornamento 1.16.100.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/08/2026
La copertina di Legacy of the Bloodmoon
Vampire Survivors
Vampire Survivors
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Poncle, il team di sviluppo di Vampire Survivors, ha annunciato la disponibilità su tutte le piattaforme della nuova espansione intitolata Legacy of the Bloodmoon. Nel comunicarne l'uscita, gli autori l'hanno descritta come: "La nostra espansione più oscura è ora disponibile a un prezzo speciale: un soldo! (o il prezzo più basso a cui potessimo scendere, a seconda della valuta regionale)." Il costo in Europa è infatti fissato a 0,93 euro.

Tante novità

A livello narrativo, il DLC segue il Clan Bloodmoon lungo il pellegrinaggio di Saint Baal'Thasar, alla ricerca di un luogo illuminato da una luna rossa e di un antico maniero che potrebbe celare il segreto dell'immortalità. Per quanto riguarda i contenuti, l'espansione introduce dodici nuovi personaggi giocabili, oltre sedici nuove armi (incluse le relative evoluzioni), un nuovo livello di grandi dimensioni, un'avventura inedita e undici tracce musicali.

Tutte le piattaforme supportano attualmente la versione 1.16.100 del gioco o successive. Lo sviluppatore ha tuttavia precisato che per i dispositivi Android e per Nintendo Switch è previsto l'arrivo della versione 1.16.105 entro la fine della prossima settimana, la quale introdurrà ulteriori miglioramenti alle prestazioni e correggerà un'abilità legata al personaggio di Baal'Thasar.

Il DLC Legacy of the Bloodmoon di Vampire Survivors ha una data di uscita Il DLC Legacy of the Bloodmoon di Vampire Survivors ha una data di uscita

Il lancio del nuovo pacchetto coincide anche con un aggiornamento per Legacy of the Moonspell, la prima espansione del gioco pubblicata nel 2022. I possessori di questo DLC riceveranno gratuitamente contenuti extra, comprendenti cinque armi, quattro personaggi, un brano musicale e potenziamenti generali per il cast originale dell'espansione. Infine, l'infrastruttura del gioco base è stata aggiornata alla versione 1.16.100 per supportare i nuovi contenuti e per introdurre ottimizzazioni mirate all'uso della CPU e della memoria. Sono state integrate diverse migliorie relative all'esperienza di gioco: la funzione "Esilio" (Banish) ora permette di continuare a utilizzare il menu di level-up senza interruzioni, mentre l'avvio rapido seleziona automaticamente un personaggio o un livello legati a un elemento non ancora sbloccato. Inoltre, le abilità passive speciali derivanti da altre espansioni (come Operation Guns o Emergency Meeting) sono state rese più facilmente accessibili, potendo essere ottenute anche se il giocatore ha già raggiunto il limite massimo di oggetti passivi.

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