Il primo attore del cast di GTA 6 è stato svelato, ma in molto l'avevano già riconosciuto

La notizia non arriva da Rockstar Games, bensì direttamente da uno degli attori: Stephen Root ha rivelato che sarà uno degli interpreti del gioco. Pur non parlando apertamente del suo ruolo, con ogni probabilità presterà la voce a Brian Heder , ex trafficante di droga ormai in declino che nel titolo ricopre il ruolo di fixer, mentore e proprietario di casa del protagonista Jason Duval.

Presto scopriremo il resto del cast?

La conferma arriva da una breve intervista pubblicata da AP News, in cui l'attore è stato interrogato direttamente sulla sua presenza nel gioco. La risposta è stata immediata: "Sì, mi vedrai nel gioco", chiudendo oltre un anno di teorie, confronti vocali e speculazioni nate. Root diventa così il primo attore a parlare pubblicamente del proprio coinvolgimento nel nuovo titolo di Rockstar.

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Il personaggio di Root, Brian Heder, era apparso nel Trailer 2 pubblicato a maggio dello scorso anno, e la community aveva subito collegato il timbro dell'attore alle sue precedenti interpretazioni e doppiaggi, tra cui King of the Hill, dove interpretava Buck Strickland. Nella stessa intervista, Root ha raccontato di essere felice di partecipare al progetto, definendolo "una cosa incredibile da vedere", lasciando intendere che il lavoro svolto da Rockstar lo abbia impressionato.

In attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Rockstar Games, la conferma di Root rappresenta il primo tassello concreto del cast di GTA 6, in vista del debutto fissato per il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.